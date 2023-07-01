大稻埕夏日節登場 北市警提醒將水門管制

大稻埕夏日節今天登場，台北市警察局交通警察大隊說，7月1日至8月20日活動期間每週三晚間將管制淡3號水門車輛只出不進；淡4號水門僅供行人進出；淡5號水門車輛禁止進出。

「2023大稻埕夏日節」自7月1日（星期六）起至8月20日（星期日）在北市大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，活動結合「遊船燈飾妝點、7+1場精彩煙火秀、河濱燈飾串聯、天天主題日」等4大特色，今年加碼週週都有煙火秀。

為因應活動人、車潮，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，活動長達51天，且今年新增光環境布置、大型遊具及音樂展演活動，且每週三（7月5、12、19、26日及8月2、9、16日）都加碼7場3分鐘中低空煙火秀，最後1天重頭戲還會施放8分鐘高空煙火秀，將進行相關交通管制。

活動期間交管疏導及管制時地，包括7月5、12、19、26日及8月2、9、16日的每晚7時至9時30分，淡3號水門車輛只出不進（含機車、自行車），但公務車、大客車及客運業者除外；淡4號水門僅供行人進出；淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車），但公務車除外；屆時將派員加強水門周邊交通疏導及管制。

交通警察大隊指出，8月20日高空煙火秀活動當天，暫定水門管制範圍擴大實施，當天上午6時至下午3時30分，淡1、2、3、4、5、5-1號水門車輛只出不進，媒體SNG車、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡1、3、5號水門。

其次，8月20日下午3時30分至晚間11時，淡1、2、3、5、5-1、6號水門完全管制車輛進出，媒體SNG車、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡3、5號水門；淡4號水門為緊急應變通道，實施必要的人、車管制。

最後，8月20日下午5時至晚間11時將實施交通管制，管制範圍從涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路－西寧北路－忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路，屆時將管制車輛進入（住戶除外）。

交通警察大隊提醒，請開車民眾應避免行經管制區域周邊，並建議改道動線，分別為「東西向車流」可改道行駛民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝東（西）路；「南北向車流」可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

另外，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運（北門、雙連、大橋頭、中山站）前往，再步行至活動會場，又以捷運北門站為最佳進、出動線，省時又便利。