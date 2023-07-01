邂逅深澳鐵道自行車 7月1日加開浪漫隧道星光班

深澳鐵道自行車星光班次，今天起至8月31日，每天加開6班於夜間營運，結合山海景緻與絢麗光雕燈飾，遊客穿越隧道觀賞牛郎、織女相會，伴隨夏日夜風吹拂，星光下有難忘的體驗。

新北市府觀光旅遊局表示，今年深澳鐵道自行車夜間光雕主題為「星願七夕」，深澳鐵道自行車八斗子站月台兩側，星型吊燈及瀑布式窗簾燈，展現浪漫氣氛。

新聞稿表示，自八斗子站搭上可愛俏皮的河豚車出發到觀海段，映入眼簾的是月亮地燈及女神心願裝置；來到觀海段中段，愛心燈飾延著鐵道排列，還有星光的球型燈遍佈草皮，營造出夢幻美景。

觀旅局說，當地搭配可愛的玉兔霓虹燈，沿途充滿童趣歡愉的氣氛，非常適合親子及情侶一同體驗。配合夜間營運，設計以七夕為主題的全新光雕隧道動畫，進入隧道後，星星燈引領遊客繼續向前探索。

深入隧道的光雕，描述七夕情人節故事，喜鵲群在燈海中化身鵲橋，展現牛郎、織女相遇的愛情。另外，彩虹隧道搭配星光點點，遊客有如夢境般的浪漫氛圍。

觀旅局表示，深澳月台旁設置夢幻禮物盒場景，搭配可愛的吉祥物玩偶，提供遊客拍照打卡。深澳鐵道星光班次時間為晚間6時至8時30分，每半小時1班，讓遊客體驗與白天截然不同的美景。