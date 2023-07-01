板橋中山路二段往台北方向銑鋪 7月3、4日夜間部分車道封閉
為改善板橋區中山路2段往台北方向道路鋪面品質，新北市養工處表示，將於7月3日、4日晚間10點至隔天清晨6點，辦理道路銑鋪工程（三民路2段至光復橋頭），施工期間將實施彈性交維，保留部分車道通行，請用路人配合現場交管人員指揮，如遇雨天或天候不佳將順延，造成不便敬請見諒。
養工處表示，板橋中山路是連接雙北的重要通路，車流量龐大。本次道路銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。
養工處指出，本次銑鋪工程分兩天進行，封閉部分車道及改道路線如下：7月3日晚上10點至清晨6點，將封閉中山路2段往台北方向(三民路2段至光復橋頭)中線及內側車道，此階段僅開放外側車道通行，不影響公車停靠。
7月4日晚上10點至清晨6點，將封閉中山路2段往台北方向(三民路2段至光復橋頭)中線及外側車道，此階段僅開放內側車道行駛，欲前往環河西路的車輛，請改由三民路1段右轉縣民大道3段行駛進入；此階段將影響234、265公車路線，改由「埔墘派出所站」及「光復橋站」設置臨時公車站，現場將安排義交人員引導民眾上下車。
養工處說明，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。
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