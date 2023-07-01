台南市場小兵防登革熱 600元自製升級天溝棒可錄影投藥

台南市本土登革熱確診個案昨天達到116例，疫情嚴峻，台南市場處結合區公所「天溝棒」理念及因應市場高度不同環境，自製出進階版的「多功能天溝棒」，以科技攝影方式突破原本鏡面過高難以看清天溝的高度限制 ，新製天溝棒可看到大範圍屋頂狀況，以及近距離察看天溝積水情形，還能遙控拍照紀錄及投藥，徹底防堵登革熱孑孓孳生，堪稱防疫小尖兵。

市場處長陳豪吉表示，市場因其商業特性，地下排水溝渠及冰箱等雜物多，容易成為病媒蚊孳生溫床，尤其屬於公共區域的屋頂溝槽，因位於屋簷或過高等安全性原因巡檢不易，常成防疫死角，市場處自製多功能天溝棒，基本款係透過凸透鏡成像特性，可看到大範圍屋頂情況，再結合科技攝影方式安裝手機，可透過遙控拍照屋頂情況，一旦發現有積水即可利用天溝棒的另一端來進行投藥。

市場處指出，多功能天溝棒由各零件組合而成，命名為孑孓全都露，造價不到新台幣600元，平價試用效果相當好，屋頂天台、天溝、排水溝有無積水一目了然，還可直接投藥，兼具安全性與高效能，未來將會推廣到各市場使用。

台南市基層為了防治登革熱有效孳清環境，北區公所公務員率先研發不到500元的天溝棒，以巡查投藥一次完成，永康區公所也集思廣益，借鏡北區製作188元輕便版「天溝棒」，將二個小反光鏡貼至伸縮拖把，並用束帶綁上寶特瓶，天溝棒輕鬆完成，利用天溝棒，不僅能檢查天溝是否積水，也能一併投藥，不讓住家天溝成為防疫死做成雙凸鏡的天溝棒。

副市長趙卿惠今天率隊衛生局、東區公所、登防中心、市場處至崇義市場巡檢登革熱防疫工作，提醒近期登革熱疫情升溫，加上氣候不穩定常有降雨，戶外積水環境增多，尤其屋頂天台、溝槽等隱密處難以被發現，造成各單位及志工區里社區孳清難度，恐成為病媒蚊孳生溫床。