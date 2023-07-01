北市擴大補助換新節能設備最多300萬 再增電冰箱5品項

台北市產發局響應2050淨零排放，6月29日修訂「台北市服務業汰換節能設備補助要點」，新增電冰箱、冷凍櫃、空氣門簾、循環扇及冷凍（藏）庫共5品項，最高補助汰換金額50%，中央空調系統每案補助上限則從200萬元提高至300萬元，凡6月30日起購買汰換者均能申請補助。

產業局長陳俊安說，下半年起除持續補助辦公室照明、室內停車場智慧照明、冷氣空調、中央空調，也擴大至空氣門簾、節能標章燈具、循環扇和冷凍櫃、一級能效空調與電冰箱，以及採用變頻高效能壓縮機的冷凍（藏）庫，且同一統編不以申請一次為限，各補助品項能分次申請。

電冰箱須符合能源效率1級、冷凍櫃限節能標章，每公升均補助20元、每台補助至多8000元。每台補助50%費用包含空氣門簾上限5000元、循環扇限節能標章最多1000元，冷凍（藏）庫僅限變頻高效能壓縮機、中央空調系統，每案最高300萬元。