TPASS1200月票基北北桃啟用 基隆通關順利也有不少「嗶嗶叫」
交通部推動TPASS1200通勤月票今天啟用，基北北桃生活圈台鐵乘車範圍從縱貫線從基隆站到桃園新富站，宜蘭線八堵 到福隆站，包含深澳／平溪線。上午基隆火車站TPASS專用通道民眾刷卡過關，但有不少人持悠遊卡通過時「嗶嗶叫」，過不了關，臨時才補設定加值1200元。
基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵有3萬5千人，搭乘國道客運有4萬人，使用通勤月票可省下五至七成通勤費用。台鐵基隆火車站在閘門最右側設置一個TPASS1200通勤月票專用通過，今天上午正式啟用，不少民眾手持專卡刷卡通過，由於乘客不多，通關十分順暢。
如果使用悠遊卡加值設定TPASS1200通勤月票者，可走一般通道，也可走專用通道。上午專用通道有發出不少嗶嗶聲，工作人員前往查看，發現是民眾持用悠遊卡未經設定TPASS，有的沒有定期票的，馬上去櫃台加值1200元，立即享用這張地方社福卡；但也有的改走一般通道。
台鐵人員說，民眾持悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但一張悠遊卡僅設定一種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需到期後方能設定1200都會通定期票。
基隆市政府交通處說，TPASS使用運具包含基北北桃範圍內台鐵、國道客運、公路客運、市區公車、捷運系統及輕軌系統等，30天內不限次數搭乘。民眾可於台鐵有站員車站、國光客運基隆、台北等站、市府轉運站、南港轉運站及捷運車站等處設定、購卡。
交通處表示，1200定期票今天上路，安樂八堵線免費接駁車持續運行。主要為改善國道客運9026及1815路公車於平日上午尖峰時段候車時間過長的問題，平日上午6時50分及7時5分由國家新城站發車，計2班次，行經長庚醫院等麥金路沿線站位後直達八堵火車站，以利安樂區居民轉乘台鐵直達車及其他列車。
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