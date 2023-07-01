台北港47座石化槽 延2027遷走

位於新北八里區的台北港共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集區僅200公尺，已對民眾產生壓迫感，市府應該盡快與港務公司確認搬遷事宜。新北經發局表示，受烏俄戰爭及缺工影響，整體工程延後至2027年完工。

47座石化儲槽分別由台塑、淳品及友亦等3家業者經營與管理，議員陳偉杰表示，八里地區人口不斷攀升，加上附近建案增加，長年放置在台北港的47座儲油槽，港務公司僅說在第三、四期圍堤造地工程完成後，會把儲油槽遷移，重新興建油槽設施，但都並未說明確切的後續興建工程與規畫。

陳偉杰表示，兩岸關係緊張，外界認為若解放軍攻打台灣，台北港可能是被攻擊的目標之一，屆時成箭靶，儲油槽如今尚未遷移，民眾也會有安全疑慮，要求市府應準備相關應變計畫。

經發局表示，據「石油業儲油設備設置管理規則」列管共25座，其餘22座化學槽由內政部消防署基隆港務消防隊依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」管理。

經發局表示，6月28日開研商會議，會中港務公司表示，第三、四期圍堤工程及交地作業原預估2026年完成，但因工程進度遭受疫情、烏俄戰爭及國際缺工等影響，整體工程進度預計調整至2027年完成，即可交由儲槽業者施作建廠遷移作業，以期早日提供成立油槽中心，符合整體發展需求。

經發局表示，部分儲槽業者租約將到期，視其繼續使用與否提供拆除或續租時間，以兼顧民生及產業需求，並降低延時拆除的不確定性。已請港務公司加強落實整體自主管理、查核督導、區域聯防及災害預防機制。