快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北港47座石化槽 延2027遷走

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽，議員希望盡速遷移。圖／新北市經發局提供
位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽，議員希望盡速遷移。圖／新北市經發局提供

位於新北八里區的台北港共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集區僅200公尺，已對民眾產生壓迫感，市府應該盡快與港務公司確認搬遷事宜。新北經發局表示，受烏俄戰爭及缺工影響，整體工程延後至2027年完工。

47座石化儲槽分別由台塑、淳品及友亦等3家業者經營與管理，議員陳偉杰表示，八里地區人口不斷攀升，加上附近建案增加，長年放置在台北港的47座儲油槽，港務公司僅說在第三、四期圍堤造地工程完成後，會把儲油槽遷移，重新興建油槽設施，但都並未說明確切的後續興建工程與規畫。

陳偉杰表示，兩岸關係緊張，外界認為若解放軍攻打台灣，台北港可能是被攻擊的目標之一，屆時成箭靶，儲油槽如今尚未遷移，民眾也會有安全疑慮，要求市府應準備相關應變計畫。

經發局表示，據「石油業儲油設備設置管理規則」列管共25座，其餘22座化學槽由內政部消防署基隆港務消防隊依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」管理。

經發局表示，6月28日開研商會議，會中港務公司表示，第三、四期圍堤工程及交地作業原預估2026年完成，但因工程進度遭受疫情、烏俄戰爭及國際缺工等影響，整體工程進度預計調整至2027年完成，即可交由儲槽業者施作建廠遷移作業，以期早日提供成立油槽中心，符合整體發展需求。

經發局表示，部分儲槽業者租約將到期，視其繼續使用與否提供拆除或續租時間，以兼顧民生及產業需求，並降低延時拆除的不確定性。已請港務公司加強落實整體自主管理、查核督導、區域聯防及災害預防機制。

台北港 陳偉杰

延伸閱讀

高市推新創基地「大港創艦」 提供業者租金優惠

八里台北港47座儲油槽2027年才移走 議員籲加快流程

竹市富禮國中射箭館又流標 2800萬元中央補助恐被收回

中石化不配發股利 推動綠色石化及土地開發雙主軸

相關新聞

影／夜訪女王頭登場 沙灘區太陽花噴泉3D水舞驚豔亮點

「野柳石光夜訪女王」今晚在野柳地質公園點燈開幕，一直持續到7月16日，有8大燈區及4大主題燈光秀，每晚有9場絢麗地景光影...

北市機退2.0擴大 政院周邊加強取締

台灣交通亂象被外媒稱為行人地獄，北市積極洗刷惡名，推動「機車退出騎樓、人行道2.0」，目標5年完成34條主次要幹道人行道...

交通死亡數增 蔣萬安說重話

台北市交通警察大隊昨天在市府交通會報公布交通死傷數據，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不...

台灣燈會主燈玉兔壯彩 北市找到家

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」，關注斥資近1940萬元的台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，迄今暫存在台北捷運北投機廠，未來將...

台北港47座石化槽 延2027遷走

位於新北八里區的台北港共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集...

淡水崁頂新建幼兒園 開工

新北市淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程，昨辦開工動土典禮，總工程經費2億3600萬元，預計明年10月完工。淡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦