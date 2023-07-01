健身房Routine Fitness突停業 北市提3要求

台北市法務局今天表示，Routine Fitness健身房無預警停業引發爭議，市府相關單位邀業者及銀行等公司到場並提3要求，業者委任代理人表示，對1200名會員深感抱歉。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，RoutineFitness健身房20日無預警宣布停業引發爭議，當天消保官與體育局人員到場瞭解，現場已無業者人員在場。體育局今天會同消保官、警察局、勞動局等單位，請業者及信用卡收單銀行、金流公司與仲信資融公司到市府說明。

北市法務局表示，業者委任代理人到場說明因公司虧損及營運不善而結束營業，對1200名會員深感抱歉。

北市府主任消保官楊麗萍說，至今受理此家健身房消費申訴案123件、警察局受理詐欺38件、勞動局受理勞資爭議案32件。

法務局指出，今天開會結論共有3要求，第一，包含20日之後業者已停止提供服務，金流公司應主動停止消費者信用卡扣款，資融業者仲信公司應暫停催繳分期款。

第二，業者指派人員提供會員會籍及教練課程等紀錄資料給金流業者及資融公司核對，金流業者及資融公司收到資料後應儘速核對，依規定計算未提供服務部分餘額，釐清會員得退款金額、尚待支付或得免予支付金額。

第三，法務局表示，要求業者7月5日前回復市府，會員取回置物櫃中私人物品途徑。

體育局指出，若消費者是用資融分期付款，因業者無法提供服務，會員可依健身中心定型化契約應記載事項、健身教練服務定型化契約應記載事項規定辦理，終止消費借貸契約，向貸款機構申請止付未提供服務部分貸款餘額。

法務局表示，提醒消費者，以資融分期方式付款，可向資融公司申請止付；以信用卡刷卡，儘速洽詢發卡銀行申請爭議帳款事宜；無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款，可向法院聲請核發支付命令。

民眾有消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。