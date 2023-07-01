台灣燈會主燈玉兔壯彩 北市找到家

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」，關注斥資近1940萬元的台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，迄今暫存在台北捷運北投機廠，未來將何去何從？台北市觀傳局持續尋找「婆家」，雖媒合關島、波多黎各2國外城市，受限當地氣候、政治等因素未談成。觀傳局說，已在北市找到一處典藏點，待相關流程走完即可對外公布。

「燈會主燈無處去」專題探討2003年定名為台灣燈會以來，至少10座斥巨資打造的主燈，因無人認養、找不到場地及維護費過高等理由，只能拆除。

今年燈會在台北舉行，也有同樣問題，交通部觀光局贈送給北市府的主燈「玉兔壯彩」，是身穿太空裝、機器人造型的科技玉兔，未來感十足，造價為20年來最貴，然而高16公尺、寬10.9公尺、重20公噸，至今找不到落腳處。

北市觀傳局指出，曾評估仁愛圓環、北流中心、北士科、士林官邸、動物園、山水綠公園等處，皆因土地產權、場地條件不符等原因無法放置；與國內外3處典藏潛在對象及地點洽談，雖2國外城市有積極意願，其經專業評估國際運費、組裝及維護費用過高等因素，無法配合典藏。

觀傳局長陳淑慧說，北市府朝國民外交方向努力，締結50年的姊妹市關島相當有意願，但5月颶風來襲釀災，考量主燈高大且重，當地環境氣候並不適合擺放；波多黎各今年適逢選舉年，雖雙方視訊洽談細節，礙於現實因素，還是忍痛放棄。

陳淑慧表示，第3處位在北市，地點相當理想，目前評估組裝維運經費與後續效益，也與相關局處研議場地空間，待相關法令申請許可作業完成後會對外公布。她說，先前已與捷運公司協調，主燈暫放在北投機廠室內空間，保存狀況良好。