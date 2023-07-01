交通死亡數增 蔣萬安說重話

台北市交通警察大隊昨天在市府交通會報公布交通死傷數據，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不理想，他不求減少、至少要持平，結果做不到還持續惡化「愈來愈糟」，當場撂重話，7月起要看每區的執行成效，並以比前一年減少5%作為每個月的目標值。

交大大隊長陳勇華指出，今年1至5月A1交通事故37人死亡，包含汽車3人、機車15人、行人16人、慢車3人，各項交通違規取締，酒駕2285件、行人違規16426件、車輛不停讓行人13472件、違反號誌管制76760件，以未依號誌轉彎居多。

陳勇華說明，北市近5年A1事故年平均死亡70.5人，2020年死亡60人為歷史最低、去年62人次低、前年則是71人，在3年前，A1事故死亡人數年均多落在75至85人間。他指近3年疫情關係，防制數據降得非常低，今年第1季事故發生較多、第2季平穩，希望第3季透過執法及宣導維持平穩。

蔣萬安聽完不悅地說，今年1到5月A1事故較去年同期增加14人、到6月27日增加17人，直言客觀來看數據很不理想，「不用跟我講過去3年、5年，那是疫情時候，現在已經結束，每次開交通會報，我看到的數據愈來愈糟」，更說「警察局加強取締宣導顯然沒成效」。

他點名北市警局12行政區各警分局長，從本月交通會報開始，不只要看各區執行成效，還以交通部標準，要求比前一年減少5％作為每月目標值。