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北市機退2.0擴大 政院周邊加強取締

聯合報／ 記者林佳彣╱台北報導
行政院周邊道路北平東路昨起取消人行道機車停放區，提供行人通行。圖為塗銷前狀況。圖／停管處提供
行政院周邊道路北平東路昨起取消人行道機車停放區，提供行人通行。圖為塗銷前狀況。圖／停管處提供

台灣交通亂象被外媒稱為行人地獄，北市積極洗刷惡名，推動「機車退出騎樓、人行道2.0」，目標5年完成34條主次要幹道人行道機車停放區塗銷，行政機關帶頭做起，昨起在行政院周邊加強取締違規行駛人行道。

北市1999年起實施機退1.0，到今年5月已改善1744處路段、786.09公里，提供超過30萬平方公尺的行人空間。但機退1.0以「車」本角度整頓停放秩序，出現機車與行人在人行道上動線交織等後遺症，市府再推動立體區隔行人與機車動線的機退2.0。

行政院周邊道路北平東路昨起取消人行道機車停放區（圖），提供行人通行。圖／停管處提供
行政院周邊道路北平東路昨起取消人行道機車停放區（圖），提供行人通行。圖／停管處提供

台北市停管處昨在交通會報指出，機退2.0包含重新調整路邊車格配置，塗銷人行道機車停放區、部分汽車格改為機車格或共用車格，也挖設機車彎，敦化南北路、仁愛路、大道路等路段已完成，今年將繼續改善中山南北路、民權東西路、羅斯福路等路段，目標2027年在34條主次要幹道實施。

停管處長李昆振說明，34條幹道都是大眾運輸發達、醫院與學校周邊等行人眾多處，的確有人行道需求，機退後保留7成停車格位，滿足當地居民需求。他說，調整過程是習慣的改變，一定會有陣痛，會滾動式檢討。

李昆振提到，機退2.0由行政機關帶頭做起，如行政院周邊長期作為員工停車空間的路段，昨起實施加強取締違規騎上人行道，包含天津街、北平東路人行道取消機車停放區、汽車格位改機車格位等。

副市長李四川說，北市有近100萬輛機車、新北市逾200萬輛，再怎麼蓋停車場都無法滿足需求。基北北桃1200元定期票今天上路，建議交通局拍影片加強宣傳，推廣機車族轉乘大眾運輸，也能響應淨零排放。交通局長謝銘鴻回應，機車減量才是根本，會向外地民眾加強行銷搭乘大眾運輸。

人行道 行政院

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