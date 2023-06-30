新北「擁夢飛翔18」新書 分享學子挑戰人生極限

中央社／ 新北30日電

新北市教育局指出，今天發表「擁夢飛翔18」新書，分享10名在學勇者故事，並印刷6000本發至各校，配合學習單發揮社會正面影響力，鼓勵同儕勇敢追夢，不被環境或肢體限制擊倒。

新北市教育局長張明文今天在新書發表會表示，在書中這些主角的身上，看見生命的光輝與勇氣，人生就是要不斷地突破各種難關，他們的意志力表現足以讓同儕學習，讓更多孩子懂得感恩惜福。

「擁夢飛翔18」文字編輯新北市丹鳳高中圖書館主任宋怡慧說，這些被報導的勇者，用生命影響生命，永不氣餒，透過文字記錄人間的美好，留下奮進與傳唱的故事。

書中的主角之一連敏哲目前就讀新北市八里區大崁國小，出生時被診斷出罹患「腺狀體肌肉病變」罕見疾病，今天乘坐輪椅出席。他克服身體諸多限制，堅持在學業、書畫、音樂等領域屢創佳績，去年還獲總統教育獎。

新北市三重高中美術班9年級學生杜明蓁出生後經歷左腦腫瘤、聽力受損等病痛，在家人與師長的陪伴下，現在常於各繪圖比賽獲勝，並出版個人繪本，也曾獲得總統教育獎肯定。

教育局表示，現就讀台北市東湖國小的陳宇謙戰勝自閉症的各種適應困難，在中提琴演奏上獲得國際音樂大賽第一名；新北市龍埔國小的林義宸患自閉症與語言發展遲緩，但多次在全國身心障礙文藝獎獲獎。

自8歲起被診斷有焦慮疾患的黃子軒自新北市集美國小畢業後，追隨音樂老師加入台北市介壽國中音樂社團，現在是弦樂團重要的中提琴手，期許未來成為音樂家。

就讀新北市莊敬高職的田佳玟9歲時從越南來到台灣與母親一起生活，跨越語言隔閡及家庭環境限制，在美容美髮、熱舞比賽都獲得佳績。

另外，就讀新北市正德國中黃意鈞、新北市瑞芳高工簡文隆，分別在體育田徑與拳擊項目嶄露頭角。國立體育大學學生林冠宇是腦性麻痺患者，但不被挫折打倒，成為賽場上的常勝軍，期許將來成為國手。

就讀中央大學電機系的胡璥安在記者會中分享，他於母親懷胎25週時出生，只有960公克的巴掌仙子，活下來後，克服聽力、視力及腿部神經傳導的障礙，透過手術、治療及復健，在許多機器人賽事中大放異彩。

教育局

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