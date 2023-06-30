豪雨灌新北 泰山女兒牆塌、板橋路樹倒已排除
午後豪雨灌新北，三重累積雨量達125毫米多處積水、泰山某女兒牆倒塌壓毀機車、板橋路樹傾倒等。新北市府表示，災害應變中心受理47件災情，包括積淹水37件等，傍晚5時前已排除。
新北市政府消防局今天指出，受到午後強烈熱對流發展影響，新北各地下午累積雨量分別為三重區125毫米、板橋區72毫米、新莊區62毫米、樹林區61毫米與蘆洲區53毫米，新北市災害應變中心立即開設，掌握災情並派員處置。
新北市政府水利局長宋德仁表示，瞬間超大雨量超過排水系統設置標準，導致板橋區僑中二街、大觀路，以及三重區正義北路、重安街、中正南路、光復路等路段積水；板橋及三重區共啟動14座抽水站、46台抽水機組處理，隨雨勢變小後，積水即迅速消退。
此外，新北市海山警分局下午3時許獲報，指板橋區江翠國中旁路樹傾倒，造成交通堵塞。獲報後，員警立即在路段前後放交通錐管制人、車通行，區公所也派人處理後，已在下午4時許移除。
泰山區公所表示，明志路二段1處區公所認養的女兒牆傾倒，波及一整排機車，約有4到5台機車些微毀損，區公所聯繫廠商，並先做好安全維護措施。
新北市政府消防局指出，災害應變中心開設期間共受理47件災情案件，其中包括積淹水37件、路樹傾倒1件、交通號誌損壞9件，於傍晚5時已全數結案；後續由災害防救辦公室與天氣風險公司持續監看氣象資訊。
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