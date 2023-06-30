北市綠竹筍盛產鮮甜爽脆掛保證 景美農民勇奪雙冠「筍王」
每年6至9月是綠竹筍產季，今年因北台灣雨水量適中，台北市陽明山、木柵地區產出的綠竹筍品質佳，北市府今天也舉辦綠竹筍評選，北市多達100位筍農挑戰「筍王」，評鑑結果由景美區農會筍農高美雪奪下「綠竹筍王」及「美筍王」雙冠王寶座；至於甜度最高的「甜筍王」由木柵區農會筍農張紹彥奪得。
士林區農會推廣部主任蔡邦勳表示，今年士林陽明山的綠竹筍產量約30萬公斤左右，端午節前的價格約在每斤150元上下，端午過後價格略為下降、約每斤140元，正因陽明山土壤、水質好，加上有適合竹筍生長的氣候，產出的綠竹筍品質甜、肉質也細緻。
木柵農會承辦人周莉蓉提到，木柵地區今年因雨水充足、也不會過多，產出的綠竹筍甜度、嫩度俱佳，端午節前每斤價格約200元左右，端午後約180元，今年木柵整體產量約73萬公斤左右，7月中之前屬於第一產期，產出的綠竹筍塊頭比較大、品質甜；預計7月中後是第二產期，儘管塊頭較小，不過同樣甜、嫩品質佳。
竹筍達人也教民眾挑選竹筍秘訣就是要「白、彎、胖」，最好挑選外觀像牛角一樣，因綠竹筍出土後，前端會變綠色，要挑選前端不要變綠的品質最好。至於買回家之後，最好兩至三天內吃完，若沒有要馬上煮，也可以先蒸煮等處理起來，否則口感容易變老。
台北市產發局表示，北市府推廣綠竹筍外，也積極推動綠竹筍農藥殘留檢測，並透過品質評鑑，經由評審團目測、觸摸以及儀器檢測等方式，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出冠、亞、季軍、甜筍王、美筍王以及優良獎得主，提升綠竹筍產業，也讓筍農們有技術交流的機會，讓市民買得安心，吃得開心。
台北市農會表示，台北市山區多屬沙質壤土，高溫多濕的氣候特別適合培植優質的綠竹筍，主要盛產期為6至9月，北市12個行政區中，包括文山、士林、北投、內湖、南港行政區皆有種植，年平均產量約204萬公斤。
即日起至8月27日，士林區農會活力生活館、木柵區農會1樓(週二至週日) 均有鮮筍展售；每周六、日台北市農會另特別邀集北市筍農於台北花博農民市集展售鮮甜綠竹筍，所有綠竹筍都是當天現採。
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