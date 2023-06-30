北市綠竹筍盛產鮮甜爽脆掛保證 景美農民勇奪雙冠「筍王」

每年6至9月是綠竹筍產季，今年因北台灣雨水量適中，台北市陽明山、木柵地區產出的綠竹筍品質佳，北市府今天也舉辦綠竹筍評選，北市多達100位筍農挑戰「筍王」，評鑑結果由景美區農會筍農高美雪奪下「綠竹筍王」及「美筍王」雙冠王寶座；至於甜度最高的「甜筍王」由木柵區農會筍農張紹彥奪得。

士林區農會推廣部主任蔡邦勳表示，今年士林陽明山的綠竹筍產量約30萬公斤左右，端午節前的價格約在每斤150元上下，端午過後價格略為下降、約每斤140元，正因陽明山土壤、水質好，加上有適合竹筍生長的氣候，產出的綠竹筍品質甜、肉質也細緻。

木柵農會承辦人周莉蓉提到，木柵地區今年因雨水充足、也不會過多，產出的綠竹筍甜度、嫩度俱佳，端午節前每斤價格約200元左右，端午後約180元，今年木柵整體產量約73萬公斤左右，7月中之前屬於第一產期，產出的綠竹筍塊頭比較大、品質甜；預計7月中後是第二產期，儘管塊頭較小，不過同樣甜、嫩品質佳。

竹筍達人也教民眾挑選竹筍秘訣就是要「白、彎、胖」，最好挑選外觀像牛角一樣，因綠竹筍出土後，前端會變綠色，要挑選前端不要變綠的品質最好。至於買回家之後，最好兩至三天內吃完，若沒有要馬上煮，也可以先蒸煮等處理起來，否則口感容易變老。

台北市產發局表示，北市府推廣綠竹筍外，也積極推動綠竹筍農藥殘留檢測，並透過品質評鑑，經由評審團目測、觸摸以及儀器檢測等方式，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出冠、亞、季軍、甜筍王、美筍王以及優良獎得主，提升綠竹筍產業，也讓筍農們有技術交流的機會，讓市民買得安心，吃得開心。

台北市農會表示，台北市山區多屬沙質壤土，高溫多濕的氣候特別適合培植優質的綠竹筍，主要盛產期為6至9月，北市12個行政區中，包括文山、士林、北投、內湖、南港行政區皆有種植，年平均產量約204萬公斤。