禮讓行人新制上路 北市下午4時前罰46件機車居多

禮讓行人新制上路，今天起車輛若未停讓行人最重可罰新台幣6000元。台北市警方統計至下午4時，共裁罰46件，機車居多，員警值勤時發現，多數駕駛都有遵守規定停讓。

為終結台灣「行人地獄」惡名，交通部長王國材宣布，車輛與行人間隔3公尺須停讓，罰鍰從3600元提升到6000元，今天起實施。

台北市警察局今天統計至下午4時，取締車輛不停讓行人共46件，以中正區、北投區、內湖區各6件最多，違規樣態包含汽車15件、機車31件。

員警執勤時發現，駕駛幾乎都有停讓行人，行人也普遍認為有積極被禮讓，研判可能是提高罰鍰有關；此外，因市區下午出現雷雨，也可能為取締件數較少原因之一。

台北市警察局交通大隊表示，為維護行人通行安全，北市府已成立行人安全友善環境計畫府級專案小組，警察局制定加強高風險對象交通事故防制計畫，並於5月起配合內政部警政署執行全國擴大取締路口不停讓行人執法專案，持續加強取締車輛不停讓行人違規，以維護用路秩序與安全。

交通大隊統計，北市5月1日至6月28日執行專案取締總計6萬4859件，其中取締車輛不停讓行人共7283件、行人違規為6907件、車輛行駛人行道有1萬573件、人行道違規（臨時）停車有3萬6608件、道路障礙3174件等。

警方表示，針對行人路權經加強宣導及強力執法，路口停讓情形有明顯改善，顯示駕駛人用路安全觀念有提升，將持續貫徹執法。

另外，呼籲駕駛人及行人都需共同遵守交通規則，車輛行經路口應減速慢行、停讓行人；行人也應依照標誌線、號誌指示穿越道路，一起營造友善安全的交通環境。