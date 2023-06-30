中市府員工2停車場停放時間規定不同 挨批一國兩制

台中市府目前提供市政大樓及市政公園等兩處停車場，供市府員工上班停車，並採抽籤方式分配，民進黨市議員李天生今天接獲市府員工投訴，指兩處停車場同樣購買600元月票，不過市政大樓地下停車場可以24小時停放，市政公園停車場則實施過夜收費，一國兩制，並不公平。

交通局表示，市政公園地下停車場比照市政大樓員工月票600元收費模式，停放時間也比照市政大樓停車場，夜間時段主要提供周邊居民停放，讓停車場停放效率最大化。

李天生表示，市府員工反映，在市政大樓B2停車，員工可以24小時停放，在市政公園停車場停車，每晚10時至隔天上午7時需要收費，每小時20元。有員工加班超過晚間10時，也有員工因公外出異地過夜，在市政公園停車場停車過夜得另繳交停車費，同樣是市府員工，都購買600元月票，卻遭不公平對待，讓人不服。

交通局指出，市政大樓地下停車收費時間為7至22時，夜間有管制進出；市政公園地下停車場為24小時營運，一般月票為每月2000元，為因應市府員工上班有停車需求，市政公園地下停車場比照市政大樓員工月票收費模式，提供員工月票600元、停放時間也比照市政大樓停車場，上午7時至夜間22時，夜間時段主要提供周邊居民停放，讓停車場停放效率最大化。

交通局表示，停管處將持續檢討相關費率及使用時段，有效運用停車資源。