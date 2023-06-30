快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八里台北港47座儲油槽2027年才移走 議員籲加快流程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽。圖／新北市經發局提供
位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽。圖／新北市經發局提供

新北市八里地區共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集區僅200公尺，已對民眾產生壓迫感，市府應該盡快與港務公司確認搬遷相關事宜，並加速流程。新北市經發局表示，受烏俄戰爭及缺工影響，整體工程延後至2027年完工。

位於八里區的台北港，目前共有47座石化儲槽，分別由台塑、淳品及友亦等3家業者經營與管理。陳偉杰表示，八里地區人口不斷攀升，加上附近建案增加，長年放置在台北港的47座儲油槽，距離人口稠密區僅200公尺，對民眾產生壓迫感。但港務公司僅說在第三、四期圍堤造地工程完成後，會把儲油槽遷移，重新興建油槽設施，但都並未說明確切的後續興建工程與規劃。

陳偉杰表示，他要求經發局與港務公司了解油槽搬遷事宜，到底工程可以如期搬遷完成。另外，由於民進黨執政以來，兩岸關係緊張，外界認為若解放軍要攻打台灣，台北港可能是會被攻擊的目標之一，屆時可能變成箭靶，儲油槽如今尚未遷移，民眾也會有安全疑慮，要求市府應準備相關應變計劃。

經發局表示，目前依據「石油業儲油設備設置管理規則」列管共25座，其餘22座化學槽由內政部消防署基隆港務消防隊依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」管理。

經發局表示，為掌握遷移進度以符地方期待，已在6月28日召開研商會議，會中港務公司表示，第三、四期圍堤工程及交地作業原預估2026年完成，但因工程進度遭受疫情、烏俄戰爭及國際缺工等影響，整體工程進度預計調整至2027年完成，即可交由儲槽業者施作建廠遷移作業，以期早日提供成立油槽中心，符合整體發展需求。

經發局說，因部分儲槽業者現有租約將到期，視其繼續使用與否適予提供拆除或續租時間，以兼顧北部地區民生及產業需求，並降低延時拆除的不確定性。市府已請港務公司加強落實整體自主管理、查核督導、區域聯防及災害預防機制。

位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽。圖／新北市經發局提供
位於新北市八里區的台北港共有47座儲油槽。圖／新北市經發局提供

台北港 八里

延伸閱讀

三芝淺水灣關懷協會贈商品卡 讓獨老用自己方式過節

竹圍國小橄欖球隊成績優異 紅樹林有線捐經費買設備

淡水首任鎮長官邸被拆除 議員批決策太過倉促

幼兒園餵藥案 綠批恩恩案翻版、藍促市府講清楚

相關新聞

影／強陣雨急灌台北成汪洋 民眾愛車泡水、拋錨好無奈

豪雨、大雷雨來襲，台北市士林區因急促強陣雨已達淹水一級警戒，不只中山北路五段大面積積水、至善路一段等處也是，汽車行經都濺...

影／北農經營權之爭今可望落幕？ 蔣萬安僅回6個字

台北農產運銷公司26日董事會因新任董事長、總經理難產，改今天下午續開，7席常務董事選舉備受關注，據悉經北市府協調，農委會...

台南出現奇葩標線 密集右彎箭頭網友看傻：有強迫症？

台南市後火車站前鋒路路面最近出現密集的右彎箭頭，一排多達8、9個，網友直呼好荒謬、有強迫症嗎？也有人質疑不合法，反而看不...

八里台北港47座儲油槽2027年才移走 議員籲加快流程

新北市八里地區共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集區僅20...

大雷雨今午後狂降78.5毫米 新北三重3處積淹水3公分

針對今天午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生，稍早新北市降下滂沱大雨，三重區...

新北城市藝術節明登場 開幕舞蹈、煙火齊現

新北市文化局舉辦的「2023新北城市藝術節」明晚在新北市美術館園區開幕演出，藝術節以新生地為題由朱宗慶打擊樂團領軍「響動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦