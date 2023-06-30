八里台北港47座儲油槽2027年才移走 議員籲加快流程

新北市八里地區共有47座儲油槽，但港務公司至今仍未說明何時遷移，及新設油槽工程時程，議員認為，儲油槽距離人口密集區僅200公尺，已對民眾產生壓迫感，市府應該盡快與港務公司確認搬遷相關事宜，並加速流程。新北市經發局表示，受烏俄戰爭及缺工影響，整體工程延後至2027年完工。

位於八里區的台北港，目前共有47座石化儲槽，分別由台塑、淳品及友亦等3家業者經營與管理。陳偉杰表示，八里地區人口不斷攀升，加上附近建案增加，長年放置在台北港的47座儲油槽，距離人口稠密區僅200公尺，對民眾產生壓迫感。但港務公司僅說在第三、四期圍堤造地工程完成後，會把儲油槽遷移，重新興建油槽設施，但都並未說明確切的後續興建工程與規劃。

陳偉杰表示，他要求經發局與港務公司了解油槽搬遷事宜，到底工程可以如期搬遷完成。另外，由於民進黨執政以來，兩岸關係緊張，外界認為若解放軍要攻打台灣，台北港可能是會被攻擊的目標之一，屆時可能變成箭靶，儲油槽如今尚未遷移，民眾也會有安全疑慮，要求市府應準備相關應變計劃。

經發局表示，目前依據「石油業儲油設備設置管理規則」列管共25座，其餘22座化學槽由內政部消防署基隆港務消防隊依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」管理。

經發局表示，為掌握遷移進度以符地方期待，已在6月28日召開研商會議，會中港務公司表示，第三、四期圍堤工程及交地作業原預估2026年完成，但因工程進度遭受疫情、烏俄戰爭及國際缺工等影響，整體工程進度預計調整至2027年完成，即可交由儲槽業者施作建廠遷移作業，以期早日提供成立油槽中心，符合整體發展需求。