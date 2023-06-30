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午後大雷雨 新北市災害應變中心強化三級開設

中央社／ 新北30日電

午後對流發展旺盛，中央氣象局今天下午針對19縣市發布大雨特報，其中北北基加碼發布大雷雨即時訊息。新北市府指出，因應強降雨，新北市災害應變中心在下午3時強化三級開設。

新北市長侯友宜下午透過臉書（Facebook）表示，目前新北市受到午後熱對流影響，雷陣雨發生的區域較廣泛，預估這波降雨至少持續到傍晚5時。

貼文指出，尤其新北市南區、北區、西區持續有強降雨發生，其中西區（蘆洲、泰山、三重、中和、永和、板橋區）對流最強盛，目前時雨量重點區為三重區。

新北市政府表示，因應強降雨，新北市災害應變中心在下午3時強化三級開設，新北市水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及災害防救辦公室強化三級人員都已進駐災害應變中心，並即時監控災害管理系統，隨時掌握新北市降雨狀況。

氣象局 雨量

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