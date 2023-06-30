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PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

士林淹水一級警戒 北市災害應變中心二級開設

中央社／ 台北30日電

北市午後降下豪雨，多路段出現積淹水情形，中山、萬華、中正區已達淹水二級警戒，士林區更達淹水一級警戒，台北市災害應變中心因應災情處理，提升為二級開設。

中央氣象局今天針對19縣市發布大雨特報，其中北北基發布大雷雨即時訊息，截至下午3時40分，台北市最大時雨量於中山區劍南路站，達111.5毫米，並持續累積中。

警消獲報，士林區中山北路五段和福林路的交叉路口出現長約30公尺、深度10公分的淹水，無人員受困，目前無安全顧慮；中山區北安路段也有網友PO出水深過膝的照片，指多輛車拋錨。

台北市政府表示，因應午後對流引發的強降雨及雷擊還會持續一段時間，台北市災害應變中心已提升為二級開設，16個府內外單位派員進駐，即時處理災情；各區災害應變中心同時二級開設。

市府提醒，士林區已達淹水一級警戒，中山、萬華、中正區也達淹水二級警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水，並請民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

淹水 北市 二級警戒

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