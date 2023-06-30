瑞芳幼兒園長周筠珍屆齡退休 45年幼教生涯完美落幕

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳幼兒園園長周筠珍從事幼教工作45年，獲得家長的認同及老師團隊的支持，今年將為她的幼教生涯完美落幕。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳幼兒園園長周筠珍從事幼教工作45年，獲得家長的認同及老師團隊的支持，今年將為她的幼教生涯完美落幕。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳幼兒園園長周筠珍從事幼教工作45年，期間在東北角地區都有她的足跡，對於幼教甚至是特殊教育都有不少著墨與貢獻，愛孩子的她，把每個孩子都當自己的孩子在照顧不遺餘力，獲得家長的認同及老師團隊的支持，今年將為她的幼教生涯完美落幕。

一進到教室裡，孩子們就園長媽咪的呼喊，眼前這位擁有45年幼教資歷的，是瑞芳幼兒園園長周筠珍，她愛孩子因此投入大半生在幼教工作，現在要退休了，除了有滿滿的不捨，更希望能為地方的幼教領域再做點什麼。

學習特教工作也是周筠珍人生另一段重要的經歷，當年的特教工作剛起步，她也是草創時期的一員，就這樣邊做邊學，深知自己的不足還去修了特教的學分，更在55歲考取特殊教育研究所，可說是活到老學到老的最佳典範。

在周筠珍的眼中，每個孩子都是寶，因此，在對於特殊生的教學方式，她也常和一般生融合一起，希望藉由遊戲式融合，弭平特殊生的不足，看到他們慢慢成長改變，對於她和家長都是最大的安慰。

瑞芳、平溪、雙溪、貢寮東北角區域幼教場域幾乎都有她的足跡，她做任何事總是親力親為，因為她認為只要是對孩子好，自己多做一點也無妨，而且為縮短偏鄉和都市的教育落差，周筠珍積極學習新課程，也帶領老師團隊豐富自己的視野，因此，在她屆齡退休前所待的瑞芳幼兒園，她也發展出符合在地風情的鄉土課程，帶著孩子走遍家鄉的景點，她認為瑞芳好山好水，就是最好的教育場域，因此她從不設限，勇於突破創新，也獲得同事和家長的好評。

幼教 瑞芳

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