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淡水古蹟博物館18歲館慶 推淡古聯盟貼圖海關碼頭市集

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水古蹟博物館慶祝18歲生日，近日推出10位Q版「淡古聯盟」擬人化角色擔任博物館館慶代言人，並上架通訊軟體貼圖。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟博物館慶祝18歲生日，近日推出10位Q版「淡古聯盟」擬人化角色擔任博物館館慶代言人，並上架通訊軟體貼圖。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立淡水古蹟博物館即將迎來18週年館慶，為了慶祝18歲生日，近日推出10位Q版「淡古聯盟」擬人化角色擔任博物館館慶代言人，並上架通訊軟體貼圖，7月1日週六下午將於淡水海關碼頭洋樓成立「館慶快閃店」，現場有多項好禮活動，歡迎大家到十座淡水古蹟同歡慶生。

新北市淡水古蹟博物館在2005年7月1日正式開館，今年推出籌備已久的「淡古聯盟」Q版擬人化角色，角色延伸自《滬尾畫帖-古蹟擬人誌》，擬人誌是淡古與國際人氣繪師蚩尤合作推出的畫冊，將隸屬博物館的10座古蹟化身為可愛的代言人，人物以淡水紅毛城「城紅」為主角，淡水古蹟博物館日前已上架Line貼圖，下載可抽國際人氣繪師蚩尤親簽畫帖、海灘拖鞋、文青帆布袋等限量文創小物。

除了線上活動外，「館慶快閃店」將於7月1日，下午2點到5點在淡水海關碼頭洋樓登場，快閃店包括免費寄送明信片、下載貼圖送帆布袋、發限動送聯名商品、集章送杯套等館慶活動。淡古館長黃麗鈴表示，今年適逢淡古成立18周年，希望透過古蹟Q版擬人化角色的生活化推廣，讓更多人認識淡水古蹟博物館

「淡古聯盟」共有10位角色，未來將以四格漫畫在線上推廣古蹟之美外，淡水古蹟博物館指出，當日10座古蹟同步免費入館，歡迎喜歡博物館的民眾一起到淡水慶祝淡古18歲生日快樂。

古蹟博物館 淡水

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