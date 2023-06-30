淡水崁頂市民活動中心動土 結合幼兒園等功能多元

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程今(30)日舉行開工動土典禮，預計於113年10月完工。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程今(30)日舉行開工動土典禮，預計於113年10月完工。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程今(30)日舉行開工動土典禮，民政局長柯慶忠等民意代表及地方士紳皆出席參與，包含多功能活動廳、才藝教室、韻律教室、親子圖書玩具角落，並將新設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計於113年10月完工。

淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程今(30)日舉行開工動土典禮，民政局長柯慶忠表示，近年淡水區重大建設陸續到位，隨著新市鎮發展，人口不斷移入，目前崁頂里已突破2萬5千人，是淡水區第1大里，為提供民眾活動空間，特別在綠意盎然的淡海新市鎮公23公園內，興建市民活動中心與公共化幼兒園，以「安全健康、友善場域」為設計理念，強調與公園的共存共融，從老人、成人到小孩，都能在此找到適合的活動與學習環境。

新北市民政局長 柯慶忠說，本案總工程經費總計2億3,600萬元，其中教育部國民及學前教育署補助4,933萬元，剩餘經費由市府支應，招標期間因物價上漲、原物料短缺及疫情等因素，經4次流標後追加2次預算，終於今日開工動土，預計113年10月完工後，將可嘉惠崁頂里及周邊逾6萬市民使用。

淡水區長巫宗仁指出，本案為地上3層之鋼筋混凝土建築，樓層配置1、2樓為幼兒園、3樓為市民活動中心，總樓地板面積約3,521平方公尺，包含多功能活動廳、才藝教室、韻律教室、親子圖書玩具角落，並將新設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計可收托272名幼生，滿足市民托育需求。

淡水 幼兒園 教室

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