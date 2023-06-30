汐止警分局治安會報熱烈討論 攜手打造安全環境

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局召開「112年6月治安會報」，針對轄內治安、交通等議題探討，希望讓民眾有個安心安全的居住環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局召開「112年6月治安會報」，針對轄內治安、交通等議題探討，希望讓民眾有個安心安全的居住環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止警分局為提升治安、交通及為民服務品質，於昨（29）日召開「112年6月治安會報」，邀請立法委員、議員、機關、各級學校、協勤民力及轄區里長等各界人士參與，共同針對轄內治安、交通等議題探討，希望讓民眾有個安心安全的居住環境。

本次治安會議由分局長黃國政主持，聽取社會各界對於轄內治安之建言，即時回應需求及研擬作法，會中針對反詐騙議題，提報最新六大詐騙手法等提升「識詐觀念」，包括假投資詐騙及年長者經常會碰到的假檢警詐騙類型，逐一解析犯罪手法及識詐要領，期望能廣為宣導，以保障轄內居民的財產安全。

此外，「不禮讓行人加重罰則」將在6月30日正式上路，不讓行人加重罰6千，斑馬線「停讓距離」拍板定案：維持「3公尺、3條枕木紋」，汐止警分局針對路口不停讓行人取締原則及加重之罰責進行詳盡的提報，旨在提高駕駛人和行人對於交通法規的認識，藉以減少交通事故的發生。

會中探討之識詐、交通議題引起與會者的熱烈討論，分局長細心聆聽每一位與會者的建議與提問，並詳細解答與回應。

分局長黃國政表示「感謝各位代表的熱情參與，治安會報為我們提供了一個珍貴的機會，能夠與各界共同探討和解決當地的治安、交通問題，汐止分局將持續努力，為汐止居民創造更安全、更和諧的生活環境」。

汐止 詐騙 路口不停讓行人

延伸閱讀

私幼餵藥案衝擊教師工作尊嚴 全教總譴責選舉文化

汐止餵藥案無涉犯罪簽結 賴品妤籲侯友宜回頭是岸

汐止私幼無涉犯罪簽結 家長：別再把幼兒園扯總統選舉

警察弟兄辛苦了 汐止議員補助更新硬體及員警裝備

相關新聞

影／強陣雨急灌台北成汪洋 民眾愛車泡水、拋錨好無奈

豪雨、大雷雨來襲，台北市士林區因急促強陣雨已達淹水一級警戒，不只中山北路五段大面積積水、至善路一段等處也是，汽車行經都濺...

影／北農經營權之爭今可望落幕？ 蔣萬安僅回6個字

台北農產運銷公司26日董事會因新任董事長、總經理難產，改今天下午續開，7席常務董事選舉備受關注，據悉經北市府協調，農委會...

台南出現奇葩標線 密集右彎箭頭網友看傻：有強迫症？

台南市後火車站前鋒路路面最近出現密集的右彎箭頭，一排多達8、9個，網友直呼好荒謬、有強迫症嗎？也有人質疑不合法，反而看不...

汐止湖光里首辦老人共餐 小朋友捐蔬菜跟長輩們分享

為了鼓勵長者多出門走走樂活身心，汐止區湖光里今(30)日開辦了首次的共餐活動，里內長輩們都開心來參加，值得一提的是，今天共餐的許多蔬菜，都是由汐止區農會指導的秀峰國小同學們自己種出來的，除了自己吃，小朋友們也開心拿來跟長輩們分享。

汐止警分局治安會報熱烈討論 攜手打造安全環境

汐止警分局為提升治安、交通及為民服務品質，於昨（29）日召開「112年6月治安會報」，邀請立法委員、議員、機關、各級學校、協勤民力及轄區里長等各界人士參與，共同針對轄內治安、交通等議題探討，希望讓民眾有個安心安全的居住環境。

淡水崁頂市民活動中心動土 結合幼兒園等功能多元

淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程今(30)日舉行開工動土典禮，民政局長柯慶忠等民意代表及地方士紳皆出席參與，包含多功能活動廳、才藝教室、韻律教室、親子圖書玩具角落，並將新設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計於113年10月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦