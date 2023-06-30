汐止警分局治安會報熱烈討論 攜手打造安全環境

汐止警分局為提升治安、交通及為民服務品質，於昨（29）日召開「112年6月治安會報」，邀請立法委員、議員、機關、各級學校、協勤民力及轄區里長等各界人士參與，共同針對轄內治安、交通等議題探討，希望讓民眾有個安心安全的居住環境。

本次治安會議由分局長黃國政主持，聽取社會各界對於轄內治安之建言，即時回應需求及研擬作法，會中針對反詐騙議題，提報最新六大詐騙手法等提升「識詐觀念」，包括假投資詐騙及年長者經常會碰到的假檢警詐騙類型，逐一解析犯罪手法及識詐要領，期望能廣為宣導，以保障轄內居民的財產安全。

此外，「不禮讓行人加重罰則」將在6月30日正式上路，不讓行人加重罰6千，斑馬線「停讓距離」拍板定案：維持「3公尺、3條枕木紋」，汐止警分局針對路口不停讓行人取締原則及加重之罰責進行詳盡的提報，旨在提高駕駛人和行人對於交通法規的認識，藉以減少交通事故的發生。

會中探討之識詐、交通議題引起與會者的熱烈討論，分局長細心聆聽每一位與會者的建議與提問，並詳細解答與回應。

分局長黃國政表示「感謝各位代表的熱情參與，治安會報為我們提供了一個珍貴的機會，能夠與各界共同探討和解決當地的治安、交通問題，汐止分局將持續努力，為汐止居民創造更安全、更和諧的生活環境」。