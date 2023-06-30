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汐止湖光里首辦老人共餐 小朋友捐蔬菜跟長輩們分享

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區湖光里首次共餐活動，秀峰國小同學們自己種出來的蔬菜，除了自己吃，小朋友們也開心拿來跟長輩們分享。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖光里首次共餐活動，秀峰國小同學們自己種出來的蔬菜，除了自己吃，小朋友們也開心拿來跟長輩們分享。 圖／觀天下有線電視提供

為了鼓勵長者多出門走走樂活身心，汐止區湖光里今(30)日開辦了首次的共餐活動，里內長輩們都開心來參加，值得一提的是，今天共餐的許多蔬菜，都是由汐止區農會指導的秀峰國小同學們自己種出來的，除了自己吃，小朋友們也開心拿來跟長輩們分享。

除了捐自己種的蔬菜，秀峰國小的師生們為了讓共餐活動能持續長久的舉辦下去，學校的師生們也齊心協力捐出加菜金，當天由汐止區農會代為轉贈給湖光里長。

湖光里長杜金泉表示，真的很謝謝秀峰國小的師生們，除了提供自己種的蔬菜，還提供了加菜金，實在很感謝，這次是湖光里第一次辦理銀髮族共餐，希望能繼續推廣下去。

汐止區長吳秀慈表示，湖光里的第一次共餐，有感受到里長的用心，希望老人家們可以多走出戶外，藉著共餐的時間出來跟老朋友交流，希望大家都一起出門來共餐，打造健康的城市。

汐止區農會主任黃輝錡表示，農會推廣教育、深耕在地，各項公益不落人後，這次藉由農友的指導，讓小朋友有完整的食農教育觀念，這次也把小朋友種出來的蔬菜，配合各里的活動，讓小朋友了解說種出來的蔬菜還可以分享給許多獨居的長者。

湖光里共餐目前先暫定每個月在月底的時候舉辦一次，之後循序漸進到一個月兩次或是一個禮拜一次，一步一步慢慢來，歡迎里內所有65歲以上的長者都一起來參加，一起吃飯聊天讓生活不孤單。

汐止 農會 長輩

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