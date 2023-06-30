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新北城市藝術節明登場 開幕舞蹈、煙火齊現

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
朱宗慶打擊樂團領軍帶來全新製作的開幕大秀《響動新生地》。圖／新北市文化局提供
朱宗慶打擊樂團領軍帶來全新製作的開幕大秀《響動新生地》。圖／新北市文化局提供

新北市文化局舉辦的「2023新北城市藝術節」明晚在新北市美術館園區開幕演出，藝術節以新生地為題由朱宗慶打擊樂團領軍「響動新生地」，結合舞蹈、建築雷射聲光帶來跨域演出，最後以300秒煙火收尾。

文化局表示，開幕由朱宗慶打擊樂團全新製作響動新生地，將於美術館園區進行首演，以鶯歌在地歷史人文為靈感，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體、建築雷射聲光和300秒絢麗煙火，演出總長50分鐘的滂薄樂章。

展演共有8首曲目，依在地脈動為文本，擷取新北特有的多元特質與文史情懷，內容展現大地初始的新生能量、對遷徙的想像、專屬於鶯歌的獨特樂章、祝願未來等意象。

壓軸登場的300 秒煙火秀，由朱宗慶打擊樂團現場演奏作曲家櫻井弘二創作的「騰空而起」為配樂，以 8吋、6吋、3吋高空煙火及中低空演火組成，運用七彩繽紛的煙火渲染出豐富精彩的新北新生活，傳遞出新北這塊土地的溫暖與熱情。

新北市政府文化局張䕒育表示，城市藝術節至7月16日串起新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩個基地，除集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊，帶來92場多元型態的表演外，兩大園區也推出限定活動，並以館內的展覽與整個節慶連動，推出計劃型互動導覽、藝術城遊路徑等。

2023新北城市藝術節官方網站：https://newartland.tw/

結合舞蹈、建築雷射聲光帶來跨域演出，最後以300秒的絢麗煙火收尾，打造獨一無二期間限定的的藝術遊樂園。圖／新北市文化局提供
結合舞蹈、建築雷射聲光帶來跨域演出，最後以300秒的絢麗煙火收尾，打造獨一無二期間限定的的藝術遊樂園。圖／新北市文化局提供

藝術節 美術館

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