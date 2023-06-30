府中15親情主題影展 「人生轉運站」等名片一次看

新北文化局今天說，府中15紀錄片放映院於7、8月推出描繪親情的主題影展，精選國內外影展片如「不跟爸爸說再見」、「原諒的勇氣」和「人生轉運站」等，讓民眾感受親情牽絆與反思。

府中15是新北首個以紀錄片為主題的放映場所。新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，這次「親親嘉年華」主題影展將播放荷蘭新銳導演作品「不跟爸爸說再見」，以雲淡風輕敘事輔以輕喜劇手法，探討人生步入黃昏之年的生命難題，同時觸及子女面對雙親生命自主權引發的親情牽絆，發人省思。

影展競賽片「原諒的勇氣」則以父親視角，描繪恐怖攻擊事件後，失去摯愛家屬給予寬容的心境轉折。釜山影展「人生轉運站」以高速公路休息區露宿者家庭遭遇，傳達社會現實環境依舊存在人與人的溫情關懷。

至於「新片速遞」單元安排韓國名導洪常秀的新片「四層公寓」，和改編真實生命經歷探討婆媳關係的國片「WOMEN我們不知道的事」，影迷得以先睹為快。

新北文化局說，主題影展票券已於6月20日啟售，只要觀賞當期電影憑1張電影票根即可獲得1點，有機會獲得小禮物。詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站（https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/fuzhong15/）。