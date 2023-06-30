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雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

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北市交通事故死亡人數增 蔣萬安動怒向分局長撂重話

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市交通警察大隊今在市府交通會報指出，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不理想，他不求減少、至少要持平，結果做不到還愈來愈糟，當場向各分局長撂重話，下月起要看每區的執行成效。記者林佳彣／攝影
台北市交通警察大隊今在市府交通會報指出，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不理想，他不求減少、至少要持平，結果做不到還愈來愈糟，當場向各分局長撂重話，下月起要看每區的執行成效。記者林佳彣／攝影

北市交通警察大隊今在市府交通會報公布交通死傷數據，今年1至5月交通死亡人數較去年同期增14人，市長蔣萬安直言數據很不理想，他不求減少、至少要持平，結果做不到還持續惡化「愈來愈糟」，因此當場向警局各分局長撂重話，下月起要看每區的執行成效。

交大大隊長陳勇華指出，今年1至5月A1交通事故37人死亡，包含汽車3人、機車15人、行人16人、慢車3人，各項交通違規取締，酒駕2285件、行人違規1萬6426件、車輛不停讓行人1萬3472件、違反號誌管制7萬6760件。

副市長李四川問及為何這麼多違反號誌件數，因為他印象中，台北市民開車比較守規矩，不像高雄，所以有一點疑問。交大回應以未依號誌轉彎比較多，也指出北市交通違規行為還是很嚴重，每年平均取締約220萬件，李四川則幽默說，以後不能笑南部人。

陳勇華說明，北市近5年A1事故平均70.5人，2020年死亡60人為歷史最低、去年62位次低、前年則是71人，在3年前發生的A1事故多落在75至85人間。他指近3年疫情關係，防制數據降得非常低，今年第1季事故發生較多、第2季維持平穩，希望第3季透過執法及宣導維持平穩。

蔣萬安聽完不悅地說，今年1到5月A1事故較去年同期增加14人、到6月27日增加17人，直言客觀來看數據很不理想，「我不祈求要減少多少，至少持平，結果持平也做不到，持續惡化，不用跟我講過去3年、5年，那是疫情時候，現在已經結束，每次開交通會報，我看到的數據愈來愈糟」，警察局加強取締宣導顯然沒成效。

接著他語氣嚴肅點名，要警察局12行政區每一個分局長都聽好，從下次會議開始，要看每一區當月交通事故防治目標值達成情形， 逐區來看有沒有確實執法、達到預期目標。A1死亡件數攀升，下個月交通會報，他不只要看每區的執行成效，還以交通部標準要比前一年減少5％作為下月目標值。

蔣萬安說，除了檢討過去，更要看到未來防制作為，像是暑假7、8月年輕人騎機車比例增加或長輩清晨去運動，可從過去經驗去分析、制定防制方案。

他也提到，交通部周二到市府做交通考評，專家學者提出許多建議，如過去「車」本主義，車道寬讓開車順暢，現在透過車道瘦身來減緩車速，人行道拓寬以確保行人安全，同時降低事故，若評估可行就應採納。

北市 警察

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