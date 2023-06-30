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有創意但沒資金？ 新北募資輔導計畫即起報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市經發局今年度新北市群眾募資輔導計畫徵件至7月15日截止。圖／新北市經發局提供
新北市經發局今年度新北市群眾募資輔導計畫徵件至7月15日截止。圖／新北市經發局提供

許多年輕人腦袋裡有許多創意可以變成賺錢管道，但若身無分文加上銀行不敢放款，創業理想難以實現，新北市經發局今年度新北市群眾募資輔導計畫徵件至7月15日截止，今年並推出優質新創獎勵金，募資平台集資達180萬元以上還可獲得3萬元獎金。

經發局長何怡明表示，新北市政府自2020年推出新北市群眾募資輔導計畫，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域進行徵件，提供專業輔導與諮詢，協助業者將產品推廣到海內外群眾募資平台，截至去年已扶植52組業者，集資金額累計達新台幣1.6億元。今年為鼓勵創業者加入新北增設優質新創獎勵金，入選業者於今年10月31日前募資達180萬元以上即可獲3萬元獎金，還可獲最高3萬元廣告投放宣傳。

今年度計畫已有多組創業者入選，例如「點通科技股份有限公司」因應高齡社會居家照護的大量需求，推出自有品-伊鍵通，讓長輩輕鬆與家人或照護者遠端通訊，利用5G技術監測各項健康數據，並內建摔跌偵測功能，隨時掌握長輩狀況。

台灣森下不僅將公司及工廠設於新北，此次也積極參與群眾募資計畫，提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，可有效節省電費開支並減少碳排放。經發局提醒，新北市群眾募資輔導計畫徵件至7月15日截止，名額有限。

台灣森下提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，由台灣設計、研發與製造(MIT)，可有效節省電費開支並減少碳排放。圖／新北市經發局提供
台灣森下提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，由台灣設計、研發與製造(MIT)，可有效節省電費開支並減少碳排放。圖／新北市經發局提供

群眾募資 創業

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