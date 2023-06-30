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北市34條幹道5年完成機退 行政院周邊即起實施

中央社／ 台北30日電

洗刷行人地獄惡名，台北市交通局積極推動「機車退出騎樓、人行道2.0」，目標116年完成34條主、次要幹道改善，行政院周邊也從今天起配合實施，並加強取締人行道違規行駛。

台北市停管處今天在交通會報上報告機退辦理情形及未來規劃，根據簡報內容，台北市自民國88年開始實施機退1.0，至今年5月底共改善1744處路段、786公里，提供超過30萬平方公尺的人行空間。

不過機退1.0仍以「車本」角度整頓停放秩序，留下機車與行人於人行道上動線交織等後遺症，因此推動機車與行人動線有立體區隔的機退2.0，目前已在敦化南北路、仁愛路、大道路等路段實施。

停管處指出，今年將繼續改善中山南北路、羅斯福路、民權東西路等路段，並訂出5年計畫，至116年在34條主次要幹道實施。

停管處長李昆振說明，34條幹道皆是大眾運輸發達、人口密集、行人眾多處，除了的確有人行道需求，也因為機退後只保留7至8成、可滿足當地居民需求的停車格數，能藉此增加使用捷運或公車的推力。

李昆振表示，幹道之外，同時規劃學校及醫院專案，並會從行政機關帶頭做起，例如行政院周邊長期作為員工停車空間的路段就從今天開始實施，並加強取締違規騎上人行道的行為。

停管處強調，機退牽涉用路人習慣及觀念改變，將持續掌握民意回饋、加強溝通，並盡力增加停車空間的供給量，同時仰賴新工處、警察局等相關局處協助完善機退後空間，盼台北成為撕下行人地獄標籤的領頭羊。

台北市副市長李四川指出，台北市有近百萬量機車、新北市逾200萬輛機車，再怎麼退、再怎麼蓋停車場都無法滿足需求，但明天基北北桃1200元通勤月票上路，將是推廣大眾運輸的好機會，建議交通局加大宣傳及教育力道，才能真正解決問題。

人行道 行人地獄

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