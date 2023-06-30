淡水崁頂公共化幼兒園今開工 估可收托272幼生

新北市淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程，今舉行開工動土典禮，總工程經費2億3600萬元，預計明年10月完工。淡水區長巫宗仁表示，此建築將新設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計可收托272名幼生，滿足托育需求。

新北市民政局長柯慶忠表示，隨著淡海新市鎮發展，目前崁頂里已突破2萬5千人，是淡水區第一大里，為提供民眾活動空間，興建市民活動中心與公共化幼兒園，以「安全健康、友善場域」為設計理念，強調與公園的共存共融。

柯慶忠說，此案總工程經費總計2億3600萬元，其中教育部國民及學前教育署補助4933萬元，剩餘經費由新北市府支應，招標期間因物價上漲、原物料短缺及疫情等因素，經4次流標後追加2次預算，終於開工動土，預計明年10月完工，可供周邊超過6萬市民使用。

淡水區長巫宗仁指出，此案為地上3層的鋼筋混凝土建築，樓層配置1、2樓為幼兒園、3樓為市民活動中心，總樓地板面積約3521平方公尺，包含多功能活動廳、才藝教室、韻律教室、親子圖書玩具角落，並將設非營利幼兒園10班，包含2班2歲專班，預計可收托272名幼生。