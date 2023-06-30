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穗花棋盤腳絢麗綻放八里龍米公園 高灘處提醒小心蜂蛾

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
高灘處提醒，因「穗花棋盤腳」花朵具有一股清新恬淡的特殊香氣，常吸引許多蜜蜂、蝴蝶及夜行性蛾類前來授粉，在賞花、拍照的同時，請留意自身安全。圖／新北市高灘處提供
高灘處提醒，因「穗花棋盤腳」花朵具有一股清新恬淡的特殊香氣，常吸引許多蜜蜂、蝴蝶及夜行性蛾類前來授粉，在賞花、拍照的同時，請留意自身安全。圖／新北市高灘處提供

有夏日煙花之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放，每接近傍晚日落時分，朵朵蓄勢萌發的花苞便會逐漸展開，直至夜幕低垂便如煙火般恣意盛放，新北市高灘處表示，今年花期預計約可至7月底，歡迎民眾一同漫步在浪漫靜謐的河濱，共賞這難得的煙花美景。

高灘處表示，穗花棋盤腳的枝葉密、耐鹽分，常生長於海濱地區作為防風林用。其一串串未開的花絮或長或短如珠簾般懸掛於枝頭，每到傍晚花朵才會逐漸舒展延伸，直到午夜時全然綻放垂掛於樹上，隔日清晨便開始落花，結束一夜短暫的美麗。

高灘處表示，落花前迎著晨曦與初露賞花亦是賞花的絕佳時間點，而後落花遍佈在地上的情景，又是另一種落寞的美。

新北市高灘處長張修銘說，因「穗花棋盤腳」花朵具有一股清新恬淡的特殊香氣，常吸引許多蜜蜂、蝴蝶及夜行性蛾類前來授粉，在賞花、拍照的同時，請留意自身安全，並請務必留意勿隨意摘採上樹上花朵，讓這美麗的夏日煙花能盡情的自然綻放。

有夏日煙花之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北市高灘處提供
有夏日煙花之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北市高灘處提供
有夏日煙花之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北市高灘處提供
有夏日煙花之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北市高灘處提供

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