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台南出現奇葩標線 密集右彎箭頭網友看傻：有強迫症？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市後火車站前鋒路出現一整排右轉箭頭，議員陳怡珍前往勘查表示，是因應鐵路地下化要提前預吿右轉，但畫設不當，鐵道局下周將調整重新畫設。圖／陳怡珍提供
台南市後火車站前鋒路出現一整排右轉箭頭，議員陳怡珍前往勘查表示，是因應鐵路地下化要提前預吿右轉，但畫設不當，鐵道局下周將調整重新畫設。圖／陳怡珍提供

台南市後火車站前鋒路路面最近出現密集的右彎箭頭，一排多達8、9個，網友直呼好荒謬、有強迫症嗎？也有人質疑不合法，反而看不懂怎麼騎車。

市議員陳怡珍昨天前往勘查表示，這是鐵道局因應鐵路地下化開元陸橋拆除工程，調整目前小東路、前鋒路右彎標線，但現況畫設形式容易引發誤會，指示不明確，已反應鐵道局重新調整標線畫設，預計下周一、二配合東豐路標線一同施工、重新繪製。

臉書台南式昨天貼出密集右彎箭頭照片，附上幽默對話：這是要明確讓民眾知道這是右轉車道，了解遵照辦理；末尾還加一句「我們的油漆勒！」極具諷刺，網友也紛紛留言，萬一雨天滑倒怎麼辦？還有人留言說這是「右轉加速帶」、「小東路改成嘻哈路了嗎？一路yo～yo～yo～」、「好荒謬的畫面」、「這種美學我真的是…」、「真的有合法嗎？如果沒有，那麼事故爭議時誰負責 」。

臉書台南式也留言說吐槽一下，他剛剛在那邊看了十分鐘，每十輛有九輛車(大部分是機車)還是繼續在上面直行。且表示要畫右轉專用道，到路口標線應該要是雙白線，這畫法是錯誤的。

對此台南市交通局表示，這是因應開元陸橋拆除後，周邊交維措施，提醒鐵道局要提前預告和指示車輛右彎 ，但坦言「右彎箭頭也畫太多了」，雖然法規沒有明文規定畫多少個箭頭，但一整排近8、9個右彎箭頭，不好看也讓用路人無所適從，鐵道局下周就會重新畫設。

陳怡珍說，開元陸橋將於7月5日封閉，提醒市府務必注意周遭消防救護車輛進出動線暢通、交通維持規畫封閉後滾動式檢討、小東地下道遇雨封閉因應、附近住戶進出及停車協助、連動交通警示燈號、人行道設置斜坡道供行動不便者通行等問題，盡全力減少對民眾的衝擊。

台南市後火車站前鋒路出現一整排右轉箭頭，網友戲稱是不是「有強迫症」。圖／取自台南式粉專
台南市後火車站前鋒路出現一整排右轉箭頭，網友戲稱是不是「有強迫症」。圖／取自台南式粉專

台南 鐵路地下化 人行道

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