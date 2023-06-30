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影／北農經營權之爭今可望落幕？ 蔣萬安僅回6個字
台北農產運銷公司26日董事會因新任董事長、總經理難產，改今天下午續開，7席常務董事選舉備受關注，據悉經北市府協調，農委會應可取得3席常董，經營權之爭可望落幕。台北市長蔣萬安今出席交通會報前，被問及今天會不會落幕時，僅回應「下午就會知道」。
台北花卉公司副董黃子哲向蔣萬安請辭獲准，投入國民黨總統參選人侯友宜團隊，蔣市府借將侯友宜打選戰還有市政顧問陳國君，兩人任職均到今日。媒體今問及兩人離開是否會影響市政，他表示不會，人才為各方利用，也謝謝他們過去對台北市政府的協助，希望他們接下來全力幫忙侯市長。
至於前市長柯文哲去年任內舉辦台北城市博覽會，被稱為「畢業展」，因動用「救命錢」第二預備金8500萬，還拆成3筆，市議會前天審查二備金時，議長戴錫欽拍板，決議暫擱，不予備查，這是柯文哲不甩市議會但書，堅持花100多萬舉辦台北上海雙城論壇後，任內的第二筆「呆帳」。蔣萬安今對此表示，尊重議會決議。
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