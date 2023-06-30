城博動用二備金 8500萬成呆帳

台北市前市長柯文哲去年在任內舉辦台北城市博覽會，被稱為「畢業展」，因動用「救命錢」第二預備金8500萬，還拆成3筆，遭藍綠議員批評無財政紀律、迴避監督。市議會前天審查二備金時，引發民眾黨與藍、綠議員攻防，最後議長戴錫欽拍板，決議暫擱，不予備查，這是柯文哲不甩市議會但書，堅持花100多萬舉辦台北上海雙城論壇後，任內的第二筆「呆帳」。

北市主計處表示，城博的費用已支付，會記在帳上，再和議會溝通，變成暫付款；早在陳水扁任內，因推動核四公投動支二備金1545萬多元，也是呆帳，經過府會持續溝通，去年獲議會同意支付、核銷。

市議員秦慧珠表示，陳水扁還有另一筆宣傳電影節的1000多萬元無法核銷，掛帳20多年，希望一併整理這些老帳。

柯市府動支第二預備金舉行城市博覽會，共拆成3筆，2960萬元用於整體規畫、4895萬活動費，及觀傳局619萬的展品移置費，分別在前年及去年動用，遭議員質疑規避5000萬元以下不需送議會審查規定，迴避監督。

昨審查二備金時，民眾黨議員陳宥丞認為，柯市府依法有據，政風處也應議會調查，結果也沒有問題，並非規避議會監督，應要支付的預算，不該讓事務官為難。

民眾黨黨團總召黃瀞瑩說，城博可看到8年內8萬公務員的市政成果，未如外界所言有黃珊珊、柯文哲的競選廣告，把城博和選舉掛鉤，完全是政治操作。

國民黨議員吳世正說，第二預備金不是市長愛花就花，是為救災所需編列讓首長使用，若當成自己的錢使用，是亂政。

民進黨議員李建昌則認為，歷任市長舉辦類似「畢業展」，會先編列預算並送議會審查，希望暫擱二備金作為警惕，並在市議會留下印記。

社民黨議員苗博雅表示，市府動用二備金，市民被迫埋單，尤其議會早就規定動用二備金超過5000萬需送議會備查，卻被分成兩個年度，才引發爭議。