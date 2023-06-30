鼓勵民眾使用 新北幣擴大辦理 碳足跡獎勵8月上線

新北力推智慧城市，去年花費5796萬建置「新北幣行動支付平台」，讓市民貼近市政，民眾在參與市府舉辦活動後可獲得新北幣，並運用支付整合平台進行規費折抵、商家折抵及兌換等，不過去年挨批成效不彰，今年預計再擴大辦理，原規畫的「碳足跡」功能將於8月上線，盼吸引更多民眾使用。

民眾認為，NewTaiPAY是獨立App，介面也滿清爽簡潔，搭配活動的話會吸引使用，如今若又有碳足跡獎勵，會更有意願，「加減賺一點」；不過也有民眾說，現在支援店家太少，可能要等再多一點特約店家加入再看看。

研考會主委林豐裕表示，NewTaiPAY平台目前仍在試辦階段，但已有2700多家商店加入，四大超商介接事宜已談妥兩家，預計今年底會超過5700家特約商店加入，接下來並整合環保局、經發局、觀旅局及體育處推出碳足跡試算、動健康等活動，鼓勵民眾參與活動拿新北幣。

資訊中心說明，為了要達到新北2030年減碳30%及2050年淨零碳之願景，NewTaiPAY於系統建置時即已將碳足跡試算及減碳活動納入規畫，民眾只要先完成基本問題回答，如飲食習慣、主要交通工具、電腦使用情形等，透過系統分析，即可試算出自己個人的平均月碳排量。

資訊中心指出，民眾了解碳排量後，NewTaiPAY再以每日任務方式，鼓勵民眾以步行方式來達到減碳成效，只要達成任務就有機會獲得新北幣獎勵。

資訊中心並且補充說明，NewTaiPAY系統目前已完成建置，iOS系統已於今年5月31日推出；Android系統因需配合Google審查程序，預計8月前可完成全面發布。