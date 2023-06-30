私幼因都更 突通知歇業 家長炸鍋

板橋知名小吃油庫口麵線所在公寓老舊，地主盼都市更新，整合程度已達9成，都更勢在必行。有家長指出，一間私幼因處於都更範圍內，園方27日無預警通知家長7月將歇業，讓35名幼生家長氣得跳腳。教育局說，該園所目前會先更換負責人，仍會持續營業。新北住都中心指出，都更案最快年底啟動前期規畫。

板橋油庫口都更案公寓屋齡達48年，建物老舊，原先有8戶規畫以小範圍辦理危老重建，後續改為權利變換方式，擴大都更範圍，2棟4層樓公寓、共40戶納入重建基地，面積約690坪，整合已達9成，都更勢在必行。

新北住都中心表示，近期因附近地主也想加入，該都更案現正進行鄰地協調，範圍將擴大至2千餘坪，總計達94戶，預計7月會跟地主確認簽署同意書，因整合逾8成，重建範圍確認後，今年下半年至明年初將變更範圍及事業權變計畫前置作業，包含建築規畫、估價、銀行遴選等。

不過有家長反映，都更範圍內有一間私幼，園方27日無預警通知7月將歇業，連園內的老師都是2天前才得知，但公共化幼兒園早已抽完籤，私幼大多也額滿，家長如何在短短4天找到新園所？

議員葉元之說，若因故要遷園，希望教育局可以協助處理，顧及家長權益，也幫忙園方找到新的設校地點。

教育局表示，經查該園負責人因身體不適，想要脫手，因此正與附近園所洽談接手事宜，並更換負責人，仍會繼續營業。教育局已督請該園務必善盡管理責任，妥適處理負責人變更一事，並應依照法規營運管理幼兒園，以維護幼生權益。

但家長仍質疑，私幼所在位置確實在都更範圍，雖然現在僅是更換負責人，但未來都更案啟動，幼兒園仍可能歇業，要求應提前公告歇業日期，而非搞突襲。教育局說，若幼兒園要先歇業，需提前2個月告知家長，且同報給教育局核備，園方不能臨時才通知要歇業。