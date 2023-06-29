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北市7樓以下建物斜屋頂新制 取消留設避難空地7月上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市老舊建築物漏水頻傳，7樓以下、20年以上建築物可在平屋頂上建造斜屋頂防漏，市府7月1日起取消留設無頂蓋式避難空地的規定。圖／台北市建管處提供
北市老舊建築物漏水頻傳，7樓以下、20年以上建築物可在平屋頂上建造斜屋頂防漏，市府7月1日起取消留設無頂蓋式避難空地的規定。圖／台北市建管處提供

北市老舊建築漏水頻傳，7樓以下、20年以上建築物可在平屋頂上建造斜屋頂防漏，礙於規定仍須留設9平方公尺的無頂蓋式避難空地，市府考量高度已放寬至2.1公尺且不易蓄積濃煙，可供暫時避難，7月1日起取消留設，也就是頂樓可全面蓋斜屋頂，讓住戶免於漏水之苦。

市府2006年增訂「台北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」，對於7樓以下平屋頂且20年以上或經建築師、專業技師等鑑定漏水的建物，申請者只要有同棟其他所有權人同意書，並經建築師或專業技師簽證負責，可向建管處申請在頂樓興建1.5公尺高的斜屋頂防漏水，但須留設無頂蓋式的避難空地。

建管處表示，民眾與議員李明賢均反映斜屋頂1.5公尺高，人無法進入，使用功能不大，2021年底放寬至2.1公尺後，同意備查件數確實翻倍，從該年9件增多至隔年161件，不過市民反映留設避難空地仍會造成漏水。

建管處長虞積學說，今年邀集建築師公會及消防局研議，考量斜屋頂四周不能搭設壁體，高度夠不易蓄積濃煙高溫、可供暫時避難，決定取消留設避難空地規定，7月1日起生效。針對申請搭設並核准在案的斜屋頂雨棚，將不定時派員勘查，如有增建會優先查報拆除。

李明賢指出，北市不少老舊公寓都有漏水問題，他直言市府不放寬斜屋頂高度，民眾私自加蓋就會變違建，2021年放寬後，申請件數確實增加，今年再取消避難空地規定是鼓勵措施，申請件數一定會上升。他也籲消防局，因應未來防災救難需求，應調整相關設施、設備。

為提升屋頂防漏效果，北市7樓以下、20年以上建築物興建斜屋頂，7月1日可免再留設避難空地。圖／台北市建管處提供
為提升屋頂防漏效果，北市7樓以下、20年以上建築物興建斜屋頂，7月1日可免再留設避難空地。圖／台北市建管處提供

建築 漏水 北市

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