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瑞芳幼兒園整併到瑞芳國小附幼 學校舉辦消暑歡迎式

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市瑞芳幼兒園將在112學年度整併到瑞芳國小的附設幼兒園，瑞芳國小準備消暑的泳池和水球，讓大小朋友玩得不亦樂乎。圖／觀天下有線電視提供
新北市瑞芳幼兒園將在112學年度整併到瑞芳國小的附設幼兒園，瑞芳國小準備消暑的泳池和水球，讓大小朋友玩得不亦樂乎。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳幼兒園將在112學年度整併到瑞芳國小的附設幼兒園，為了促進整併過程溫馨有愛，瑞芳國小今(29)日舉行了一場歡樂的迎新活動，邀請瑞芳幼兒園東和分班和爪峰分班的師生一起進到瑞芳國小進行巡禮，並準備消暑的泳池和水球，讓大小朋友玩得不亦樂乎。

炎炎夏日，來場消暑的活動是在開心不過的事，今天在瑞芳國小的操場上就進行了一場水球大戰和泳池戲水活動，這些小朋友是瑞芳幼兒園和瑞芳國小附幼的小朋友一起同樂，因今年112年度瑞芳幼兒園就要納入瑞芳國小附幼，因此，校方也別開生面地舉行了特別的歡迎儀式。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，因瑞芳幼兒園的園長屆齡退休，因此園長位置遇缺不補，將東和及爪峰分班整併到瑞芳國小附幼，師生皆在原址不做變動，未來有活動可以資源共享，讓瑞芳的小寶貝們能受到更好的照顧。

瑞芳幼兒園和瑞芳國小附幼的學生相見歡，加起來共160名學生在操場上互丟水球，在水池裡玩水，還拿水槍互噴，超級消暑的活動，讓大朋友小朋友都玩得好開心，也讓瑞芳幼兒園師生感受到滿滿的溫馨迎接活動。

瑞芳 幼兒園

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