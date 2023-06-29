平溪台鐵閒置地活化變公園 長者盼七月啟用做運動

平溪地區公園綠地並不多，為提供給民眾完善的綠地和休憩空間，平溪區公所著手將十分地區台鐵閒置用地活化，打造一座兼具休憩的景觀公園，目前公園裡的硬體設施大致上都完成，還有植栽綠化的部分正在進行中，附近長者也樂見公園七月落成啟用後，要搶先到公園體驗。

平溪十分地區周邊有不少閒置地，未經整頓造成市容環境不好，恐影響到國際觀光景點的形象，對此，平溪區公所正著手進行閒置地改建，將鄰近十分托老中心的台鐵閒置用地，打造成具指標性的景觀公園，目前工程已進入到尾聲。

平溪區區長李天民說，十分公園的用地經過認養後，開始進行公園規劃設計及改造，於去年底開始動工，目前公園裡有簡易休憩步道，座椅，還有景觀燈，公園四周也正在種植宮粉仙丹，紅彩木，長紅木共近3500株植栽，要來點綴公園色彩。

鄰近的十分托老中心的長輩，每天看著公園一點一點快要完成，直說真的很期待公園的落成啟用，這樣好天氣就可以去公園走走，做做運動，讓身心更舒暢。