快訊

新受害者發聲！網紅公開「色狼相簿」淚訴遭性侵2次 加碼爆NONO賣雞排惡行

平溪台鐵閒置地活化變公園 長者盼七月啟用做運動

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所將十分地區台鐵閒置用地活化，打造一座兼具休憩的景觀公園，附近長者也樂見公園七月落成啟用後，要搶先到公園體驗。圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所將十分地區台鐵閒置用地活化，打造一座兼具休憩的景觀公園，附近長者也樂見公園七月落成啟用後，要搶先到公園體驗。圖／觀天下有線電視提供

平溪地區公園綠地並不多，為提供給民眾完善的綠地和休憩空間，平溪區公所著手將十分地區台鐵閒置用地活化，打造一座兼具休憩的景觀公園，目前公園裡的硬體設施大致上都完成，還有植栽綠化的部分正在進行中，附近長者也樂見公園七月落成啟用後，要搶先到公園體驗。

平溪十分地區周邊有不少閒置地，未經整頓造成市容環境不好，恐影響到國際觀光景點的形象，對此，平溪區公所正著手進行閒置地改建，將鄰近十分托老中心的台鐵閒置用地，打造成具指標性的景觀公園，目前工程已進入到尾聲。

平溪區區長李天民說，十分公園的用地經過認養後，開始進行公園規劃設計及改造，於去年底開始動工，目前公園裡有簡易休憩步道，座椅，還有景觀燈，公園四周也正在種植宮粉仙丹，紅彩木，長紅木共近3500株植栽，要來點綴公園色彩。

鄰近的十分托老中心的長輩，每天看著公園一點一點快要完成，直說真的很期待公園的落成啟用，這樣好天氣就可以去公園走走，做做運動，讓身心更舒暢。

平溪 台鐵 認養 長輩 觀光景點

延伸閱讀

平溪區達里里有銀髮俱樂部 嶺腳社區銀髮俱樂部揭牌

不一樣的划龍舟 台中霧峰北柳社區提前歡慶端午

三校攜手慶祝鐵路節 快閃舞蹈綻放平溪線火車站

綠植手作有新意 平溪婦女大學展現學員潛力

相關新聞

赴陸經商遭騙千萬…破產仍被黑道討債險命喪水庫 72歲台商返台落淚

72歲孫姓台商20年前到中國大陸經營服飾，接台灣訂單，卻被台灣不肖商人詐騙273萬人民幣、約台幣1千多萬，孫男即使申請破...

懶人包教公務員「被搜索怎辦」挨批旁門左道 新北政風處今澄清

臉書社團「公務之聲靠北電台」本月27日有民眾貼文，表示新北市政風處竟出懶人包教戰公務員被搜索該怎麼辦，批評「不努力查察公...

新北2023城市藝術節明登場 連2天煙火秀將湧入4萬人

2023新北城市藝術節將在6月30日登場，活動連續17天不斷電，在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區舉辦，其中長達30...

新北模範公務人員頒獎 侯友宜勉勵「為這塊土地做更多事」

新北人事處今表揚模範公務人員及績優人員，市長侯友宜頒獎並感謝人員付出，勉勵大家「為這塊土地做更多事」。人士處指出，今年選...

睽違3年！世界盃國標舞公開賽 7月小巨蛋登場

「2023 CTC 世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋舉辦，今天舉行賽前記者會，中華民國標準舞蹈協會理事長李文振...

前市長柯文哲動用二備金辦城博挨批像畢展 8千萬成呆帳

台北市前市長柯文哲去年在任內舉辦台北城市博覽會，被稱為「畢業展」，因動用「救命錢」第二預備金8500萬，遭藍綠議員批評無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦