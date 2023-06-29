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淡海輕軌行政中心站周邊土地規劃 變更成產專區招商

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市鎮中輕軌行政中心站旁邊有一塊超過3公頃的草皮，由原本的倉儲用地經變更為捷運開發區及產業專用區。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市鎮中輕軌行政中心站旁邊有一塊超過3公頃的草皮，由原本的倉儲用地經變更為捷運開發區及產業專用區。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮中輕軌行政中心站旁邊有一塊超過3公頃的草皮，經公告使用分區由原本的倉儲用地經變更為捷運開發區及產業專用區，未來將規劃招商興建2棟大樓分因別是，產專大樓以及捷運開發大樓，並且以空橋連通到輕軌行政中心站，期盼引進民間投資量能。

以往可以看到有許多單位借用這塊3公頃土地辦理臨時性的節慶活動，而這塊空地目前是內政部營建署所有，先前更公告使用分區由原本的倉儲用地經變更為捷運開發區及產業專用區，為使該專用區活化再利用，將與新北市政府捷運工程局合作開發。

新北市政府捷運工程局土地開發科科長楊博仁表示，其中除了0.7公頃的淡金安居社會住宅規劃案之外，其餘公司田段17-1地號，面積約2.98公頃，由新北市政府捷運工程局執行，「淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案」，未來將規劃招商興建2棟大樓分因別是，產專大樓以及捷運開發大樓，並且以空橋連通到輕軌行政中心站。

淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案，基地發展定位在產業、遊憩、公益並重的複合式商務中心，打造地下2層到地上15層大樓，預估未來可以引進105億元投資額，提供4萬坪商業空間，更可以創造3千個就業機會，期盼引進民間投資量能，讓政府機關與民間單位一同攜手，共創淡海新市鎮的繁榮。

捷運 淡海輕軌 產業專用區 社會住宅 淡水

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