美聲局長陳嘉昌展現好歌喉 淡水書屋跨界音樂會

有「美聲局長」之稱的前台北市警察局局長陳嘉昌，擁有天生好歌喉，歌劇、流行音樂都能駕馭自如。日前來到位於新北市淡水區的益品書屋舉辦跨界音樂會，不僅是吸引許多聽眾到場支持欣賞美聲，就連王品集團及益品書屋創辦人戴勝益都親自出席參與。

益品書屋館長陳蓉芬表示，前台北市警察局局長陳嘉昌，更得過行政院新聞局「金曲獎傳統藝術類最佳專輯獎」，這次與輔大藝術學院院長方銘健一同表演，從「茶花女」唱到「菊花台」，絕對是全台最會唱的局長，更是全國首位在元旦升旗典禮擔任領唱國歌的高階警官。

益品書屋表示，這次演唱每首都是經點名曲或是紅遍當時的流行歌曲，在場的民眾都陶醉，在天籟美音與輔大藝術學院前院長方銘健吉他的完美搭配，在益品書屋要讓大家史無前例的一飽耳福。館長表示，益品書屋從開幕到現在一直不斷的舉辦各類型的活動，例如演講、音樂會、藝術饗宴等等，讓書屋不只是閱讀更可以透過各種藝文活動，讓這裡成為一座多元學習平台。