2023野柳石光夜訪女王30日登場 體驗光水影的震撼

「2023野柳石光 夜訪女王」活動將於6月30日至7月16日每晚6點30分至10點於野柳地質公園登場，交通部觀光局北觀處規劃8大燈區及4大主題燈光秀，每晚7點30分至9點30分帶來9場絢麗地景光影秀，其中沙灘區14米高環形水幕噴泉水舞秀為今年之最，讓國內外遊客可以觀賞野柳夜間璀璨美景。

交通部觀光局北觀處副處長游麗玉指出，「2023野柳石光 夜訪女王」活動於夜間限量開放遊客參觀野柳地質公園，以光影科技與野柳地質景觀相互結合，營造光環境浪漫氛圍，展現其獨特與無可取代性，歷年活動皆吸引大量國內外遊客前往參觀。今年擴大燈區範圍，於沙灘區首創令人驚豔的環形水幕噴泉水舞秀，呈現地質公園多樣風貌。

此外，為增添活動多元性，讓遊客在野柳創造獨一無二的回憶，辦理4場攝影工作坊、串聯環境教育野柳小小地質研究員及女王的祕密花園等系列活動，即日起開放報名，相關資訊請參考北觀處官網公告，而購票則是採限量預約購票入場，即日起可至KKDAY及ibon售票系統購票，前7千名早鳥票加贈皇冠海岸觀光圈店家100元電子抵用券1張，歡迎想要感受野柳夜間光水影震撼的遊客多加利用。