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新北2023城市藝術節明登場 連2天煙火秀將湧入4萬人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
長達300秒的煙火秀將在7月1、2日壓軸演出。圖／新北文化局提供
長達300秒的煙火秀將在7月1、2日壓軸演出。圖／新北文化局提供

2023新北城市藝術節將在6月30日登場，活動連續17天不斷電，在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區舉辦，其中長達300秒的煙火秀將在7月1、2日壓軸演出，文化局預計開幕秀兩日將湧入4萬人，因此安排柑園停車場及海灣部落露營區、客家文化園區免費停車場及接駁車往返。

2023新北城市藝術節以「新生地」主題，從6月30日至7月16日連續17天，在新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區不斷電。其中7月1、2日晚間7點30分將由朱宗慶打擊樂團領軍，與安娜琪舞蹈劇場合作，結合建築雷射燈光，帶來全新開幕節目，節目最後還搭配現場演奏，釋放長達300秒的煙火秀作為壓軸演出，文化局預計開幕秀兩日將湧入4萬人。

文化局說，除開幕秀外，每周「新北風市集」集結數百攤特色餐食、文創設計商家。陶博館園區首周推出「陶市集」，集結35組文創品牌及特色餐飲胖卡車，包含劇場演出、草地音樂會及街藝表演，及3場限定遊程，如手沖咖啡品評與咖啡杯DIY、體驗製茶及療癒植物手作課程等。

6月30日至7月16日活動期間有92場不同型態包括偶戲、馬戲、舞蹈、肢體帶動等表演，以定點式舞台表演、遊走式表演來演出，並結合美術館園區地形及建築物特色，規畫跑酷、走繩、街舞演出及比賽。

此外，因應首周開幕大秀，文化局規畫7月1、2日下午2點至晚上9點20分，增設柑園停車場及海灣部落露營區、客家文化園區等免費汽車停車場，安排免費接駁車往返。此外，同步也借用三鶯水資源回收中心，規畫免費機車臨時停車場。大眾運輸也將配合活動散場時段，也將加開車次。

7月1、2日晚間7點30分將由朱宗慶打擊樂團領軍，與安娜琪舞蹈劇場合作，結合建築雷射燈光，帶來全新開幕節目。圖／新北文化局提供
7月1、2日晚間7點30分將由朱宗慶打擊樂團領軍，與安娜琪舞蹈劇場合作，結合建築雷射燈光，帶來全新開幕節目。圖／新北文化局提供
2023新北城市藝術節將在6月30日登場，活動連續17天不斷電。圖／新北文化局提供
2023新北城市藝術節將在6月30日登場，活動連續17天不斷電。圖／新北文化局提供
文化局規畫7月1、2日下午2點至晚上9點20分，增設柑園停車場及海灣部落露營區、客家文化園區等免費汽車停車場，安排免費接駁車往返。圖／新北文化局提供
文化局規畫7月1、2日下午2點至晚上9點20分，增設柑園停車場及海灣部落露營區、客家文化園區等免費汽車停車場，安排免費接駁車往返。圖／新北文化局提供

停車場 文化局 煙火秀

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