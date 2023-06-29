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赴陸經商遭騙千萬…破產仍被黑道討債險命喪水庫 72歲台商返台落淚
72歲孫姓台商20年前到中國大陸經營服飾，接台灣訂單，卻被台灣不肖商人詐騙273萬人民幣、約台幣1千多萬，孫男即使申請破產，仍被黑道暴力討債，差點被丟到水庫下，只能隱姓埋名「保命」。所幸去年5月在慈濟及國台辦資助下回台，轉介新北市社會局接手，並於今年6月申請政府低收補助通過。
新北市社會局表示，孫姓台商2002年到上海經營服飾，接台灣訂單、在大陸生產，沒想到2007年被台灣商人詐騙約台幣一千多萬，孫男無力償還只好申請破產，卻還是被黑道暴力討債，孫男為了躲債，隱身在多個城市，卻還是被擄人勒贖，差點命喪水庫，還好最後被當地警方救下。
孫男隨著年紀漸大，身體開始有糖尿病、高血壓等慢性病，再加上離鄉20年，只好求助慈濟。新北市社會局社工科長劉文湘表示，孫男在慈濟和國台辦合肥辦事處的資助機票下，去年5月順利返台，並在慈濟跟社工協助下返回戶籍地淡水居住，慈濟每月提供房租及生活費兩萬多元，社工則提供實物銀行生活物資，並於這個月通過低收補助。
孫男邊落淚邊說，年輕時上當受騙，還簽了不知名的合約，才會負債累累，差點客死他鄉，經過幾十年的顛沛流離，終於回到台灣，真的很感謝各單位的協助。
劉文湘表示，孫老先生因為被詐騙，破產還被黑道追債，不得已只好藏身中國大陸，但隨著年紀漸大，孫有很多高血壓、糖尿病等慢性病，再加上他一直很想要回到台灣，才會協助；疫情期間經常接獲類似案例，甚至也有在國外當詐騙集團，走投無路想要返台，各種狀況都有，但基於人道，多半還是會協助返台，後續狀況再評估。
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