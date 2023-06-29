新北模範公務人員頒獎 侯友宜勉勵「為這塊土地做更多事」

新北人事處今表揚模範公務人員及績優人員，市長侯友宜頒獎並感謝人員付出，勉勵大家「為這塊土地做更多事」。人事處指出，今年選出23位模範公務人員及30位績優人員，其中包含社會局科長林秀穗達成公托120家目標、綠美化環境景觀處長林俊德推動公園更新及改善等。

新北今於市府三樓多功能集會堂舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，侯友宜頒獎表揚模範公務人員及績優人員，並邀請得獎者眷屬、各機關首長及人員共襄盛舉，現場除黎明技術學院表演藝術系PinkBaby團體開場表演外，各單位也組加油應援團，歡呼聲不斷，氣氛熱鬧。

侯友宜感謝得獎人員勇於任事及努力付出，他同時表示，公務人員是國家進步的原動力，更是讓國家更安全、社會更安定的重要資產，值得民眾更多支持與鼓勵，盼所有基層同仁勇敢面對所有挑戰，捍衛專業、尊嚴與正義，為這塊土地做更多事。

人事處指出，今年從眾多優秀人員中遴選出23位模範公務人員及30位績優人員，其中林秀穗達成公托120家目標；林俊德推動老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善，並規畫北海夜金閃閃品牌-北海潮與火活動，去年成功吸引近16萬人次民眾參與。

績優人員方面，涵蓋法制、交通、社會、工程建設、文化及觀光旅遊等多項領域，其中捷運局股長曾建融成功執行「安坑輕軌運輸系統計畫」；市場處股長王嘉國改建及改造五股公有市場、樹林保安市場、三重中央市場等市場成功翻轉民眾對傳統市場的負面印象。