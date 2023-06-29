明北農再開董事會 官股董事是否出席？ 農委會說話了

北農董事會26日召開，23席董事當中，農委會大輸僅占9席，依照比例，7席常務董事當中占2席；但農委會輸了不甘願，技術性退席，導致北農董、總人事難產，遭外界批評「太難看」，周五(30日)再開；農委會說明天會出席，想獲得3席常務董事，會再跟北市溝通協調。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，本周二收到北農親送的開會通知，明天農委會官股理論上會出席參與，他說，農委會希望捍衛股權權利，常務董事要有3席，要看明天雙方是否有相互協調的空間，上一次北農董事會(2019年)農委會也有3席常務董事，這一次希望也能維持一樣的席次；至於官股董事會是否會再次退席？他說要看台北市政府的態度，會視情況而定，明天就有結果。

2席跟3席常董對於北農的股權與經營差別不大，為何農委會執著一定要有3席常董？姚志旺說，現階段北農對經營型態、營運上，做很多努力，希望可以表達有更多意見，對北農的監督建議案，可獲得重視。

2019年農委會大勝，北農董事席次為14席，7席常務董事當中，泛農委會官股配比為5席常務董事(農委會3席、青果社2席)，北市派僅2席(北市、農會各1席；如今2023年時空轉換，北市府獲得14席董事，農委會派9席，依照比例配得2或3席常務董事席次，農委會欲爭3席，因此退場拖延董事會。

依照公司法規定，第一次召開董事會，需要三分之二董事出席，使得進行重大決議，因此農委會在26日看大勢已去，選擇退席，技術性讓董事會流會；但周五、第二次召開董事會，只須出席人士過半、三分之二同意，就可以進行重大決議，推舉董事長、選出總經理。

中華民國農會總幹事張永成表示，26日北農董事改選，農委會官股董事退席，依照公務人員行政中立法規定，用公股代表出任董事，若沒出席董事會恐涉瀆職，而原本農委會的7席董事也可能不見，等於農委會自行放棄了；依照公司法來說，若農委會明日董事會再退席，其實已經不影響整個董事會運作，公司法的規範清楚完善，不能因為少數董事影響公司正常治理。

張永成表示，農委會的退席是技術上的杯葛，還發新聞稿說北市想要7席全拿，「這是一個潑糞的行為」，公司法規範清楚，根本沒有「全拿」這件事，就是農委會想爭2席或3席常務董事的爭議，用潑糞方式讓外界對北市府與民股反彈；農委會應該反過來思考，這6年來，原本民股相挺農委會，過去7大公會也站出來開記者會挺吳音寧，農委會甚至把官派的董事都給了民股，為何現在不挺了？

他說，北農是拍賣市場管理單位，交易有買與賣，僅有價位是否合理，去了解有沒有被非法方式影響操控，若有，司法檢調機關應該去徹查，有問題出現可以處理解決溝通； 講求公司正常運作，不能因為少數人影響公司治理，對農民、承銷商不公平。