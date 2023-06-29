北農卸貨員工熱到脫衣搬貨 柳采葳批：低溫冷鍊攏係假

北農去年為提升蔬果的冷鏈效率，去年啟用全國首座低溫卸貨拍賣區，冷藏車將可直接到濱江市場4樓卸貨，號稱農產品從產地到消費地，全程冷鏈，完成最後一哩路。但北市議員柳采葳爆料，卸貨員工熱到脫上衣搬貨，低溫卸貨區更是始終維持在30度的高溫，如何維持蔬果新鮮度，令人質疑。北農則表示，冷鍊開機時間是根據產品倒貨時間，滾動做修正。

台北農產運銷公司去年啟用全國首座低溫卸貨拍賣區，冷藏車將可直接到濱江市場4樓卸貨，並推動農產運銷冷鏈物流體系，串連產地預冷、棧板化作業，冷藏車運輸等各項措施，讓蔬果從運輸到批發市場全程都維持15至18度的低溫。去年底更擴增第一及第二批發市場之低溫卸貨拍賣區。

柳采葳說，北農為全台果菜集散中心，主要負責將來自產地源頭已包裝好的蔬果以最新鮮的狀態提供給各銷售通路，但她發現北農號稱全國首創的「低溫卸貨區」，溫度就高達30度，與原先要維持蔬果最佳溫度標準相距甚遠，在高溫環境下，蔬果恐會變質。

柳采葳上午舉行記者會，據以照片影片為證，蔬果當時都已堆放在低溫卸貨區內，北農該如何確保能提供最新鮮的蔬果給市民，低溫冷鍊「攏係假」，質疑農委會及北農是相互配合作秀。

北農管理部經理涂昆祺指出，會根據到貨時間開機，為了節約能源，並非一整天開機，開機時間會滾動式修正，根據到貨時間點修正，例如昨天開機時間是晚上7點，低溫蔬果到貨有早點到，也會早點開，運作是授權批發市場主管調度。

北農表示，因面積有限，目前先提供給產地有預冷，或冷藏車到貨的小葉菜類，優先卸貨。因產地也有預冷的葉菜，或冷藏車的到貨時間，大約在晚上6、7點以後，陸續到達，因此，開啟冷氣的時間，自晚上7點至隔天早上7點。但如有早到，現場就會提早開啓。

涂昆祺表示，只要有冷藏車進入就會開啟主機，至於議員質疑有工人脫上衣，應該是冷藏產品未到，工人才會脫衣，卸貨有分低溫和常溫區，著重在低溫冷鏈產品，保證蔬果新鮮。