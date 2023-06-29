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北市天文館盤點7月天象 2流星雨連袂壓軸登場

中央社／ 台北29日電

台北市立天文館表示，7月夜空精彩，從3日開始就有許多值得關注的天象登場，包含年度最晚日落、國際太空站劃過天際等，30日還有2場流星雨極大，預估每小時有至少25顆流星。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，7月夜空除了繁星與銀河外，還有豐富、有趣且精彩的天象。揭開序幕的是年度最晚日落，7月3日登場。

以台北為例，當天太陽將在晚間6時48分運行至地平線下，比今年11月的最早日落、晚間5時4分延後1小時又44分鐘。

天文館接續表示，7月7日地球將運行至遠日點，離太陽約1.0167天文單位，相當於1億5209萬公里，比1月在近日點時遠了約499萬公里，視直徑因此小約3.3%。

到了7月10日，天文館指出，這天傍晚的西方天空將上演多場肉眼可見天象，包含金星達到今年最大亮度-4.7等、亮度約1等的火星與亮度相近的獅子座主星軒轅十四非常靠近，以及亮度-3.4等的國際太空站劃過夜空。

天文館說明，國際太空站現在載著7名太空人，當天將在晚間8時26分至32分，從約450公里高的軌道上，由西南向東北方緩緩經過台灣海峽上空，由於屆時金星和火星都已落至低空，國際太空站將成為夜空中最明亮的物體。

接著，天文館表示，7月28日將發生全程可見的「月掩心宿一」特殊天象，位於天蠍座的心宿一亮度2.9等，會在當天深夜11時許被月球自暗緣掩入，隔天凌晨再從亮緣復出，歷時約1小時，用雙筒望遠鏡或小望遠鏡就可以欣賞。

天文館指出，7月30日則是寶瓶座δ南流星雨和摩羯座α流星雨極大，預估每小時會出現25顆以上流星，為8月將至的年度3大流星雨之一、英仙座流星雨揭開序幕。

天文館 流星雨

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