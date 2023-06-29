土城桐花秘境變千坪咖啡廳 違法營業農業局最高罰30萬
位在新北市土城區的山坡地承天路，每年此季節桐花盛開吸引大批遊客賞花，當地一處1210坪林業用地今年新開一間咖啡廳，但此地用途為山坡地保育區僅供農業使用，新北市農業局日前前往會勘確認違規並勒令廢止使用，依森林法最高將開罰30萬元。
每年6月為桐花盛開季節，新北市土城區承天路為知名賞花景點，周邊桐花公園、承天禪寺每到此季皆吸引大批登山客賞花。今年該處一塊1210坪山坡地保育區林業用地就新開一間咖啡廳，香濃咖啡、美麗山景搭配融合音樂，讓不少KOL也在YOUYUBE及IG分享，GOOGLE評論甚至5.0滿分。
不過業者精心規劃的營業用地，依規定僅供農業育苗、資材、機具等農業使用，其核准範圍為資材室面積45平方公尺，林業資材室一般是供存放肥料、種子、農具、器皿、林產品等使用。
新北市農業局本月中旬接獲民眾陳情前往現勘，發現現場確有經營咖啡廳及違擴建等違規使用情形。除廢止其容許使用外，並移請拆除大隊及新北市地政局依相關法令續處。針對非林業使用部分，依森林法將對業者最高開罰30萬元。
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