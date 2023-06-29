北市力行社宅動工 綠建築2025年完工

台北市長蔣萬安喊出朝4年興辦5萬戶社宅目標前進，繼3月信義區松信社宅，中山區的力行社宅昨天開工，為蔣上任後開工第二案，總工程經費1.94億元，預計2025年底竣工，可提供35戶社宅，未來完工後，也將取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅4項標章認證。

力行社宅位在中山區朱崙街，近中山女高與中正國小，基地面積911平方公尺，是一棟地下2層、地上8層建築物，將規畫10坪的一房型25戶、16坪的二房型10戶。

都發局表示，力行社宅公共空間規畫區民活動中心、屋頂農園等，停車場動線採人車分離，基地南、北兩側留設4公尺帶狀空間，東側退縮3.64公尺無遮簷人行道，1樓入口設置活動廣場，將打造成住戶與在地社區融合的場域。

由於先前有多處社宅有漏水等狀況，民進黨議員陳怡君表示，希望市府不要為趕工，要如實監工驗收，「房子不應該蓋到漏水、要注重施工品質。」另外，施工期也應做好工地防護，周邊為傳統社區，須注意長者與學生的交通安全。

國民黨議員陳炳甫認為，力行社宅先前因基地過小，工程流標3次，後採「買豬肉送蔥」策略，將大安區金華特五基地社宅整併招標，這次營造廠承攬2個社宅開發，盼提供更好施工品質。民眾黨議員林珍羽說，盼蔣市府能持續興建社會住宅，朝5萬戶目標前進。

都發局表示，蔣市府任內4年預計完工7627戶、開工2820戶社宅，新增潛力基地約7000戶，預估還有都更分回2700戶、包租代管2000戶，加上前市長郝龍斌、柯文哲任內規畫興建，及中央興辦、既有公有住宅等，2026年可達近5萬戶社宅。